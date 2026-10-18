"르브론 잘해봐! 만나면 지옥을 보여줄게" 지미 버틀러의 충격적 자신감. "필라? 난 내 복귀만 신경쓴다. 만나면? 혼내준다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] "르브론 잘해봐! 만나면 지옥을 보여줄게"

지미 버틀러가 필라델피아 76ers에게 경고를 날렸다.

골든스테이트 워리어스에 속해 있는 버틀러는 현재 부상 재활 중이다. 전방 십자인대 부상을 입었다. 지난 시즌 아웃됐고, 올 시즌 재활을 통해 복귀를 타진 중이다.

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그는 18일(이하 한국시각) 북미 위성 라디오 및 오디오 엔터테인먼트 시리우스XM의 스포츠 전문 채널 NBA 라디오에 출연해 인터뷰를 가졌다.

버틀러는 '르브론 제임스와 제일런 브라운이 가세한 필라델피아 76ers에 대해 '그들이 뭘 하든 행복했으면 좋겠다. 하지만, 우리(골든스테이트)를 만나면 지옥을 만나게 될 것'이라고 했다.

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그는 '난 내 일을 신경 쓸 것이다. 나는 골든스테이트에서 뛰고 있다. 필라델피아에서 하는 일은 필라델피아에서 하는 일이다. 그들이 행복하길 바라고 이길 수 있길 바란다. 그들이 경쟁할 수 있는 팀이 되길 바란다. 하지만, 우리와 경기를 할 때 그들을 완벽하게 압도할 것'이라고 했다.

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필라델피아는 올 시즌 동부 컨퍼런스를 넘어 리그 전체의 최고 다크호스다. 조엘 엠비드와 타이리시 맥시가 있는 필라델피아는 올 여름 르브론 제임스와 제일런 브라운을 영입하면서 우승후보로 급부상했다.

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강력한 신예 VJ 에지컴도 있다.

하지만, 버틀러는 큰 관심이 없다. 그리고 맞대결에서 자신감이 있다.

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그는 자신의 복귀 시점에 대해 '기분이 매우 좋다. 수술은 잘 끝났다. 분명한 재활 과정을 거치고 있다. 플로어에서 운동을 하고 있다. 달리기, 조깅 등을 시작하고 있다. 구체적 복귀 날짜에 관해서는 말하지 않고 있다. 거짓말쟁이가 되고 싶지 않아서다. 하지만, 코트에 복귀할 수 있을 때는 즉시 경쟁할 수 있다고 약속한다'고 했다.

버틀러는 지난 시즌 골든스테이트에서 38경기, 평균 20.0득점, 5.6리바운드, 4.9어시스트를 기록했다.

그는 '팀 동료들과 함께 하는 시간이 그립다. 함께 싸우는 시간이 그립다. 인생의 절반 이상을 그렇게 해 왔다. 다시 시작하고 싶다. 이제 준비가 될 것 같다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com