'23년 만의 개막 5연승' 김상식 서울 삼성 감독 "'죽기살기'…우리는 발전하는 모습 보여야 하는 팀"

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]말 그대로 '김상식 매직'이다. 김상식 감독이 서울 삼성의 유쾌한 반전을 이끌고 있다.

삼성은 '2026~2027 KCC 프로농구' 개막 5연승을 질주했다. 수원 KT(81대76)-안양 정관장(66대58)-고양 소노(82대81)-창원 LG(93대86)-원주 DB(95대92)를 줄줄이 잡았다. 삼성이 개막 5경기에서 모두 승리한 것은 2003~2004시즌 이후 무려 23년 만의 일이다. 당시 삼성은 6연승까지 이어갔는데, 구단 개막 최다 연승 기록으로 남아있다.

김 감독은 '스포츠조선'을 통해 "칭찬을 많이 받고 있다. 여기저기서 연락을 많이 주신다"면서도 "초반이다. 아직 모른다. 우리가 다섯 번 이겼다고 '6강 플레이오프(PO)'에 가거나 하는 건 아니다. 5연승에 취해선 안된다. 우리는 그러면 안 되는 팀이다. 팬들께 발전 가능성을 많이 보여드려야 한다"고 오히려 목소리에 힘을 줬다.

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'전통의 명가' 삼성은 반전이 절실하다. 최근 5시즌 연속 최하위에 머물렀다. 올 시즌 비시즌 행보도 크게 기대되지 않았다. 영입은 마땅치 않은데 오히려 전력 누수가 있었다. 팀의 유일한 국가대표인 이원석이 상무에 입대했다. 가드 자원인 박승재도 상무에 갔다. 에이스 역할을 해줘야 할 이대성은 부상으로 재활 중이다. 외국인 선수 구성에서도 어려움을 겪었다. 새로 영입한 외국인 선수 데릭 윌리엄스가 그리스 리그로 가겠다고 해 8월 계약을 해지했다. 뒤늦게 크리스 맥컬러를 데려왔다.

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어수선한 상황 속 팀을 하나로 묶은 것은 김 감독이다. 지난 7월 삼성의 지휘봉을 잡은 김 감독은 '팀워크'를 강조했다. 그는 "농구 기술은 두 번째다. 일단은 팀워크가 중요하다. 팀이 하나로 뭉치는 것에 반하는 행동을 하는 것에는 코트 안팎에서 강하게 얘기하고 있다"고 설명했다.

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김 감독은 "선수들이 정말 열심히 해주고 있다. 사실 올 시즌 우리의 스쿼드를 보면 익숙하지 않은 이름도 있을 수 있다. 그래서 일각에선 우리 팀의 한계로 생각할 수도 있다. 하지만 이들은 분명 삼성의 미래다. 개인 훈련도 악착같이, 밤늦게까지 한다. 코칭스태프에 이것저것 물어보면서 열심히 한다"며 "나의 목표는 여전히 꼴찌탈출이다. 다만, '죽기살기'로 열심히 하다보면 그래도 한 경기는 더 이길 수 있지 않을까 싶다"고 말했다.

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삼성은 21일 부산 KCC와 격돌한다. 김 감독은 "정말 까다로운 팀이다. 그저 훈련한대로 열심히 하겠다. 우리는 쉽게 볼 수 있는 팀이 하나도 없다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com