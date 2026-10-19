충격 날벼락 발목부상! 연습 도중 삐끗한 스테판 커리. 커 감독 "커리는 괜찮아". 개막전 출전 여부는?

로이터연합뉴스

사진캡처=뉴욕 포스트

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[스포츠조선 류동혁 기자] "커리는 괜찮아.(He is fine)"

골든스테이트 워리어스 스티브 커 감독은 이렇게 말했다.

NBA의 아이콘이자 골든스테이트의 절대적 에이스 스테판 커리(38)가 발목 부상을 입었다. 상태는 경미한 것으로 나타났다.

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미국 수많은 유력매체들은 커리의 부상을 비중있게 다뤘다.

ESPN은 19일(이하 한국시각) '골든스테이트 워리어스의 스테판 커리가 팀 공개 훈련 도중 오른 발목을 삐었다. 그는 벤치 앞에서 절뚝이며 걸었다. 발목 상태를 체크한 뒤 라커룸으로 향했다'고 보도했다.

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5대5 연습 경기 도중 디앤서니 멜튼과 약간의 충돌이 있었고, 미끄러지면서 발을 헛디뎠다.

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뉴욕 포스트지는 '커리는 당시 무언 가 불편함을 느꼈고, 벤치에서 훈련 스태프와 무언가 얘기를 나눈 뒤 고개를 저으며 라커룸으로 들어갔다'고 보도했다.

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스티브 커 감독은 취재진에게 "커리는 괜찮다"고 짧게 전했다. 그의 상태에 대해 정확하게 알려지지 않았다. 하지만, 복수의 현지 매체들은 '커리의 발목 부상은 심각한 상태는 아니다'라고 보도했다.

22일 LA 레이커스와의 정규리그 개막전 출전은 문제가 없다는 반응이다.

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커리는 올해 38세다. 그의 부담감은 더욱 많아졌다. 그를 지원해 줘야 할 지미 버틀러는 부상 재활 중이고, 크리스탑스 포르징키스는 무기한 아웃됐다.

드레이먼드 그린이 있지만, 공격적 임팩트는 많지 않다. 커리를 중심으로 골든스테이트는 올 시즌 우승을 노린다. 하지만, 우승 전력과는 거리가 멀다는 냉정한 분석이다.

커리는 골든스테이트 입장에서 너무나 중요하다. 유일한 경쟁력이 있는 포지션이기 ??문이다. 그가 팀의 시스템이고, 공격의 핵심이다.

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하지만, 올해 39세다. 이미 지난 시즌 오른쪽 무릎 부상으로 43경기 출전에 그쳤다. 평균 26.6점 4.7어시스트를 기록하며 여전히 건재함을 과시했지만, 부상 위험도는 항상 조심해야 한다.

뉴욕 포스트지는 스티브 커 감독의 말을 인용, '그는 아래 층으로 내려간 후에 나와 함께 얘기했고, 훈련실에 들어갔다. 그는 괜찮다'고 했다.

이 매체는 '이날 연습을 참관한 많은 관중들은 커리가 무릎을 다시 다친 것이라 걱정했지만, 발목이라는 사실에 안도했다'고 보도했다.

커리의 팀동료 구이 산토스는 '처음에는 약간 무서?m다. 하지만 커리는 강하다. 그는 잘할 것이다. 내일 아침에 일어나서 기분이 좋아질 거라 생각한다. 팀동료들은 걱정했지만, 그가 코트를 나가는 모습을 본 걸 보니 뭔가 심각한 문제는 아닌 것 같다'고 했다.

뉴욕 포스트는 '부상 장면은 나이 든 커리와 함께 골든스테이트의 새로운 현실을 강조했다. 수년간 그의 모든 움직임, 특히 커리어 초창기에 겪었던 발목 부상 이후로 주목받고 분석되고 있다. 지난 시즌 무릎 부상을 입은 커리다. 커리는 여전히 너무 많은 부담감이 있고, 골든스테이트 시즌은 불안해 질 수 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com