학생 시위 지지하자 "폭동 책임져라"…NBA 스타 웸반야마, 프랑스 정치권과 충돌

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[스포츠조선 박상경 기자] 프랑스 출신 미 프로농구(NBA) 스타 빅터 웸반야마(샌안토니오 스퍼스)가 고국의 학생 시위를 지지했다가 일부 정치인들의 비판을 받고 있다.

르파리지앵, 라데페슈 등 프랑스 매체들은 19일(한국시각) '프랑스 고교생 시위를 지지한 웸반야마가 정치권의 비판에 직면했다'고 전했다. 최근 프랑스에서는 정부의 교육, 경제 정책에 항의하는 대규모 시위가 열리고 있다. 프랑스 정부는 시위 참가자를 55만명으로 추산했으며, 시위대 측은 80만명 이상이 참가했다고 주장하고 있다. 대부분의 시위는 평화적 행진에 그쳤지만, 파리, 리옹, 마르세유 등 일부 도시에서는 상점 약탈, 방화, 경찰 충돌 등이 일어났다.

웸반야마는 꾸준히 시위 지지 의사를 드러냈다. 그는 지난 8일 기자회견에서 파리 외곽 낭테르에서 교사 부족, 열악한 교육 시설 등에 항의하며 시위를 펼친 학생들에 대해 "이것은 구조적인 불평등이다. 매우 뿌리 깊은 문제이기 때문에 고교생과 젊은이들이 목소리를 내는 것이 기쁘다. 학생들의 목소리를 지지하며, 정치인들도 같은 태도를 보이길 바란다"고 말했다. 낭테르 출신인 웸반야마는 "예전에도 학교 봉쇄 시위가 있었다. 나는 운 좋게 그 환경을 벗어났지만, 여전히 같은 문제를 겪는 학생들이 있다"고 덧붙였다. 그가 16일 SNS에 시계를 가리키는 토끼 그림을 게시하자, 이에 대한 해석이 분분했다.

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프랑스 정치권은 웸반야마를 겨낭했다. 에리크 시오티 니스 시장은 웸반야마의 SNS 게시물을 비롯해 이번 시위 지지를 촉구한 유명인들을 두고 "역사적 책임이 있다"며 처벌을 주장했다. 로르 라발레트 의원 역시 웸반야마의 SNS를 리트윗하면서 "피해 보상 청구서를 이쪽으로 보내야겠다"고 불만을 드러냈다. 이에 대해 르파리지앵은 '웸반야마는 학생 시위를 지지했지만, 폭동을 선동하진 않았다'고 지적했다.

웸반야마는 평소에도 스포츠 밖의 사회적 문제에 의견을 밝혀 왔다. 2024년 프랑스 총선을 앞두고 극우 정치 세력에 대한 경계가 필요하다는 의견을 밝힌 바 있다. 최근에는 프로 선수들의 스포츠 도박 광고 참여를 비판했고, 잦은 항공 이동에 따른 환경 문제를 언급하기도 했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com