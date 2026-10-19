'오늘만 같아라!' 우승 후보 원주 DB, 올 시즌 최다 득점-최소 실점 '퍼펙트' 경기력…대구 한국가스공사, 104-78 완파

사진제공=KBL

사진제공=KBL

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]원주 DB가 올 시즌 최고의 경기력으로 반전에 성공했다.

DB는 19일 원주DB프로미아레나에서 열린 대구 한국가스공사와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기에서 104대78로 이겼다. DB(3승3패)는 2연패에서 벗어났다. 올 시즌 최다 득점-최소 실점 경기를 펼쳤다. 특히 DB는 앞서 개막 5경기에서 평균 91실점했지만, 이날은 안정적인 수비력으로 26점차 승리를 따냈다. 반면, 한국가스공사(3승4패)는 연승 행진을 '3'에서 마감했다.

예상 밖 행보의 두 팀이었다. DB는 올 시즌 가장 강력한 우승 후보로 꼽혔다. 그러나 초반 5경기에서 2승3패를 기록하며 기대에 미치지 못했다. 반전이 절실했다. DB는 부상으로 재활에 몰두하던 정효근을 투입하며 의지를 다졌다. 기분 좋은 기록도 있었다. DB는 한국가스공사를 상대로 최근 3연승 중이었다. 특히 홈에선 5연승 중이었다. 한국가스공사를 상대로 분위기 전환을 꾀했다.

Advertisement

이에 맞서는 한국가스공사는 개막 전 크게 주목받지 못했다. 라건아의 세금 문제 논란으로 비시즌 내내 어려움을 겪기도 했다. 개막 뒤엔 3연패에 빠지며 우려는 현실이 되는 듯했다. 그러나 최근 3연승을 내달리며 분위기를 확실히 바꿨다. 한국가스공사는 지난해 4월 이후 무려 562일 만에 4연승에 도전했다.

비교적 팽팽하던 흐름은 2쿼터 시작과 동시에 DB쪽으로 기울었다. DB는 헨리 엘런슨-레이션 해먼즈-이선 알바노 외국인 선수 세 명이 맹폭을 가했다. 반면, 한국가스공사는 2쿼터에만 5개의 실책을 범하며 스스로 발목 잡았다. DB가 전반을 50-34로 크게 앞섰다.

사진제공=KBL

사진제공=KBL

Advertisement

분위기를 탄 DB는 3쿼터에도 기세를 이어갔다. 엘런슨과 이용우가 각각 2연속 외곽포를 꽂아 넣으며 점수 차를 벌렸다. 한국가스공사는 연거푸 작전 시간을 요청해 전열을 가다듬었지만, 상대의 뜨거워진 손끝을 막지 못했다. DB는 3쿼터를 88-52, 무려 36점 차 앞선 채 마쳤다. 사실상 승패가 갈린 상황. DB는 알바노 등 외국인 선수들에게 휴식을 부여했다. 어린 선수들이 빈자리를 채우며 경험을 쌓았다. 한국가스공사는 외국인 선수들을 벤치로 불러들이며 사실상 백기를 들었다.

Advertisement

이날 DB는 엘런슨(22득점-6리바운드), 해먼즈(21득점-4리바운드), 알바노(16득점-8리바운드-5스틸)가 각각 두 자릿수 득점을 기록하며 팀을 승리로 이끌었다. 이용우도 3점슛 5개로 15득점을 기록하며 제 몫을 해냈다. 한국가스공사는 라건아(17득점-7리바운드)와 케베 알루마(16득점-9리바운드)가 공격에서 힘을 냈지만, 각각 턴오버 4개를 범하며 고개 숙였다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com