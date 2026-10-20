포스트 르브론→추락→프로낚시 구단주→NBA 복귀→아킬레스건 부상. 파란만장한 벤 시몬스의 충격적 아킬스건 파열. 그의 부활은 없다.

사진출처=ESPN

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[스포츠조선 류동혁 기자] 재기하는 듯 했던 벤 시몬스는 또 다른 반전 국면을 맞았다. 안타깝게도 아킬레스건 부상을 입었다.

올해 30세인 시몬스는 19일(이하 한국시각) 훈련 도중 오른쪽 아킬레스건 부상을 당했다. 완전 파열이다. 올 시즌 아웃이다.

미국 현지 매체들은 19일 시몬스의 아킬레스건 파열 부상을 일제히 보도했다.

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그는 올 시즌 NBA 복귀를 선언, 새크라멘토의 1년 계약을 맺고 부활을 꾀하고 있었다. 프리 시즌 경기에서도 경기력은 나쁘지 않았다.

여전히 중거리 슛 약점은 있었지만, 감각적 패스 능력과 수비력은 NBA에서도 충분히 통할 수 있는 수준이었다. 메인 볼 핸들러로서 게임 세팅 능력은 여전히 좋았다. 하지만, 부상으로 모든 것이 날라갔다.

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그는 한때 '포스트 르브론 제임스'였다. 2016년 NBA 신인드래프트 전체 1순위로 지명된 그는 빅맨의 프레임과 가드의 스피드, 운동능력, 그리고 BQ까지 지난 토탈 패키지형 선수였다.

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2m8의 큰 키에 메인 볼 핸들러 역할을 수행할 수 있었던 그는 폭발적 기동력과 운동능력을 지녔다. 트랜지션에 강점이 있고, 속공 처리 능력도 좋았다. 수비력은 올 NBA 디펜시브 급이었다.

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2017~2018시즌 평균 15.8득점, 8.1리바운드, 8.2어시스트를 기록하며 신인왕에 오른 시몬스는 3년 연속 올스타에 선정됐다.

필라델피아의 미래였지만, 2021~2022시즌 애틀랜타 호크스와 동부 파이널 7차전에서 오픈 찬스에서 패스를 선택하면서 본격적으로 그의 약점인 슈팅이 부각됐다.

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팀과 갈등, 정신적, 신체적 문제가 겹치면서 브루클린 네츠로 이적했고, 2022년부터 가치는 급락, 결국 바이아웃되면서 지난 시즌 NBA에서 모습을 드러내지 못했다.

쉬는 기간 그는 프로스포츠 낚시 구단주 겸 운영자로 사업을 진행하기도 했다.

하지만, 농구에 대한 미련을 끊을 수 없었던 그는 결국 올 여름 새크라멘토와 1년 계약을 맺었다. 시몬스는 부상 이후 SNS에 '정신적, 육체적, 감정적으로 나는 항상 시험대에 올랐지만, 그때마다 이겨냈다. 이번 부상은 내 여정의 또 다른 장일 뿐, 이야기의 끝은 아니다'라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com