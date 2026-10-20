삼성&가스공사↑ 소노&DB&LG↓ 완전히 뒤집혀 버린 순위표. 도대체 왜? 전문가들의 진단 "삼성, 가스공사 돌풍, 의외로 오래 갈수도"

19일 오후 1시 현재 순위표. 사진출처=KBL.

사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] KBL(한국농구연맹)의 올 시즌 순위표를 보면 믿기지 않는다.

서울 삼성은 5전 전승. 당당히 1위다. 시즌 전 누구도 예상치 못했던 삼성의 반란이다.

여기까지는 그럴 수 있다. 지휘봉을 잡은 김상식 감독은 재빠르게 수비를 정돈했고, 5년 연속 최하위의 불명예를 떨치기 위해 삼성 선수들은 처절한 노력을 했다. 팀 승리를 위해 영혼을 불사르는 모습이 보인다.

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외국인 센터 케렘 칸터와 크리스 맥컬러도 완벽하게 동화된 느낌이다.

3위는 대구 한국가스공사다. 3승3패. 5할 승률을 채웠다. 파죽의 3연승이다.

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시즌 전 가장 불안했던 팀이다. '라건아 사태'로 인해 최악의 경우 외국인 선수 1명만 가동해야 될 지 모르는 위기 상황도 있었다. 하지만, 가스공사 강 혁 감독은 철저한 시즌 준비를 했다. 팀 수비가 정돈됐다. 1옵션 케베 알루마는 서서히 위력을 발휘하고 있다. 신예 듀오 양우혁 김민규의 성장도 눈에 띈다. 기본적으로 수비 압박과 조직력이 매우 좋다.

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반면, 모든 전문가들이 3강으로 꼽았던 고양 소노(3승4패·4위) 원주 DB(2승3패·6위) 창원 LG(2승4패·공동 7위)는 고전하고 있다. 한마디로 지난 시즌 하위권을 형성했던 '소사가몹의 반란'이 태풍급이다.

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지난 시즌과 순위표가 완전히 거꾸로 된 느낌이다. 도대체 왜 그럴까.

첫번째 이유는 외국인 선수 2인제 도입의 변수다. 올 시즌 KBL은 외국인 선수 2명 보유 1명 출전(총 4쿼터 출전)에서 2, 3쿼터 2명 동시 출전(총 6쿼터 출전)으로 제도를 바꿨다.

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2옵션 외국인 선수의 평균 출전시간은 약 10~15분에서 25~30분 정도로 확대됐다. 강력한 2옵션을 10개 구단 모두 가지게 됐다.

공격적 팀이 늘어났고, 트랜지션은 빨라졌고, 득점력은 올라갔다. 그리고 경기는 흥미진진해졌다. 중요한 점은 2옵션 외인을 어떻게 활용하느냐에 따라 팀 성적이 요동친다는 점이다.

부산 KCC 루이스 킹, 창원 LG 아치 굿윈, 현대모비스 대리우스 베즐리 등 득점력과 개인 능력이 뛰어난 선수들은 두각을 나타내지만, 시즌 초반 팀 성적에 즉각적 영향을 미치지 못하고 있다. '양날의 검'이다.

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각 팀들은 이들에게 타이트한 수비를 펼치고 있고, 경기 중 흥분한 상황에서 승부처 흐름을 완벽하게 끊는 경향이 발생하고 있다. 위닝샷으로 승리를 가져다 주지만, 테크니컬 파울 등 돌출 행동으로 찬물을 끼얹기도 한다.

가스공사 선수단의 모습. 사진제공=KBL

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두 번째 이유는 승부처 공격력이 아니라 수비력이 더욱 중요해 지고 있다는 점이다. 외인 2명이 가동되면서 중요한 승부처에서 수비 조직력은 떨어질 수밖에 없다. 결국 상대 공세를 효율적으로 버티면서 반격하는 힘을 갖춘 팀이 승률이 올라가는 시스템이다. 삼성이 대표적이고 가스공사도 마찬가지다. 반면, DB와 소노, 그리고 LG는 헐거워진 수비력으로 '어렵게 넣고 쉽게 주는' 성향이 나타나고 있다.

그렇다면 이런 경향은 지속될까.

A 전문가는 "서울 삼성이 이렇게 승승장구할 지는 솔직히 몰랐다. 단, 나머지 9개 구단의 팀 전력 차이는 백짓장이다. 2명의 외인이 들어오면서 기존의 객관적 전력 차이는 더욱 좁아졌다. 어떻게 활용하느냐가 중요하다. 팀당 10경기 정도 치르는 2라운드 중반까지는 이런 현상이 지속될 수 있다. 단, 강팀으로 평가받는 DB, 소노, LG 등이 수비 조직력에 대한 전열을 가다듬으면 이후 또 한 차례 큰 변화가 올 수 있다"고 했다.

B 전문가는 "외국인 2명의 2, 3쿼터 동시 기용으로 10개 구단은 언제든지 공격에서 반격할 수 있는 힘은 마련됐다. 문제는 공수 전환 속도와 수비 압박, 그리고 체력이다. KT, DB, 소노, LG, KCC 등은 언제든지 치고 올라올 수 있다. 단, 하나의 조건이 필요하다. 상대 예봉을 효율적으로 막을 수 있는 조직적 힘을 가져야 한다. 그 조직적 힘은 수비가 될 수도 있고, 트랜지션 시스템이 될 수도 있고, 공격 효율이 될 수도 있다. 각 팀의 무기를 극대화할 수 있는 시스템 완성도에 따라 팀 순위는 바뀔 수 있다. 만약, 아무리 강팀이라도 그런 무기를 갖추지 못한다면 쉽지 않은 시즌이 될 것 같다. 선두를 달리고 있는 삼성과 3위 가스공사의 돌풍이 오히려 길게 갈 수도 있다"고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com