비 시즌 마지막 NBA 파워랭킹. 1위 OKC, 2위 샌안토니오. 골든스테이트의 충격적 순위 하락

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[스포츠조선 류동혁 기자] NBA가 21일(이하 한국시각) 개막한다.

시즌 직전 마지막 파워랭킹이 발표됐다. 1위는 여전히 오클라호마시티 선더다.

미국 ESPN은 20일(이하 한국시각) NBA 30개팀 파워랭킹을 발표했다.

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1위는 오클라호마시티 선더다. 이 매체는 '오클라호마시티 선더는 수비력에서 지난 시즌 리그 전체 1위를 차지했다. 올 디펜시브 선수가 무려 3명이나 포함돼 있다. 여전히 NBA에서 가장 깊이 있는 로스터를 가지고 있다'고 했다.

오클라호마는 샤이 길저스 알렉산더를 비롯해 제일런 윌리엄스가 있고, 쳇 홈그렌, 케이슨 월러스, 아제이 미첼 등이 포진해 있다. 로테이션 멤버들 조차 타 팀에서는 주전급 선수들이다.

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2위는 샌안토니오 스퍼스가 차지했다. 서부의 절대 2강이 리그 전체 1, 2위를 차지했다.

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지난 시즌 서부 우승팀 샌안토니오는 빅터 웸반야마를 필두로 디애런 폭스, 딜런 하퍼, 스테판 캐슬이 있다.

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3위는 디펜딩 챔피언 뉴욕 닉스가 차지했고, 4위는 필라델피아 76ers가 올랐다. 르브론 제임스와 제일런 브라운이 가세하면서 올 시즌 일약 우승후보로 도약한 팀이다.

5위는 미네소타 팀버울브스가 차지했다. 은근히 저평가된 팀이다. 앤서니 에드워즈를 중심으로 라멜로 볼이 가세했고, 제이든 맥다니엘스가 많이 성장했다. 리그 대표적 수비형 빅맨 루디 고베어가 있다. 또, 조나단 쿠밍가도 합류시켰다.

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6위는 보스턴 셀틱스, 7위는 디트로이트 피스톤스, 8위는 덴버 너게츠, 9위는 클리블랜드 캐벌리어스, 10위는 휴스턴 로케츠가 차지했다.

루카 돈치치를 중심으로 팀을 개편한 LA 레이커스는 11위, 야니스 아데토쿤보가 합류한 마이애미 히트는 14위를 차지했고, 스테판 커리가 버티고 있는 골든스테이트 워리어스는 19위에 그쳤다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

◇ESPN 선정 NBA 파워랭킹

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팀=순위

1=오클라호마

2=샌안토니오

3=뉴욕 닉스

4=필라델피아

5=미네소타

6=보스턴

7=디트로이트

8=덴버

9=클리블랜드

10=휴스턴

11=LA 레이커스

12=토론토

13=인디애나

14=마이애미

15=애틀랜타

16=올랜도

17=포틀랜드

18=피닉스

19=골든스테이트

20=유타

21=댈러스

22=워싱턴

23=샬럿

24=멤피스

25=뉴올리언스

26=시카고

27=LA 클리퍼스

28=브루클린

29=밀워키

30=새크라멘토