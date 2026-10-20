스테판 커리 발목상태 이상 무! LA 레이커스 개막전 출전 문제없다

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[스포츠조선 류동혁 기자] 스테판 커리가 정상적으로 개막전에서 출전한다.

미국 스포츠전문매체 ESPN은 20일(이하 한국시각) '스테판 커리가 연습 경기 도중 발목 부상을 입었지만, LA 레이커스와의 시즌 개막전에서 정상적으로 출전할 것으로 예상된다'고 보도했다.

이 매체는 '커리는 경기 전날 아침 연습에 참여했다. 모든 훈련을 정상적으로 소화했다. 커리의 발목은 밤새 잘 회복했다. 구단 의료진 역시 출전에 문제없다는 최종 진단을 내렸다'고 했다.

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커리는 지난 19일 골든스테이트 팀 공개 훈련 도중 오른 발목을 삐었다. 벤치 앞에서 절뚝이며 걸었다. 발목 상태를 체크한 뒤 라커룸으로 향했다. 5대5 연습 경기 도중 디앤서니 멜튼과 약간의 충돌이 있었고, 미끄러지면서 발을 헛디뎠다.

당시 현지매체들은 '커리는 발목에 불편함을 느꼈고, 고개를 저으며 라커룸으로 들어갔다'고 했다. 단, 발목 부상 직후 스티브 커 골든스테이트 감독은 취재진에게 "커리는 괜찮다"고 짧게 전했다.

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당시, 그의 상태에 대해 정확하게 알려지지 않았다. 다음날 팀 훈련을 정상적으로 소화했고, 경미한 발목부상으로 최종 밝혀졌다.

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올해 38세의 커리는 여전히 골든스테이트 핵심이다. 올 시즌 부담감은 더욱 많아졌다. 지미 버틀러는 부상 재활 중이고, 크리스탑스 포르징키스는 무기한 아웃됐다.

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그를 도와줄 올스타급 선수들이 모조리 빠진 상황이다.

지난 시즌 오른쪽 무릎 부상으로 43경기 출전에 그쳤다. 비 시즌 루틴을 변경하면서 부상 관리에 각별히 신경써 왔다.

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지난 시즌 평균 26.6점 4.7어시스트를 기록하며 건재함을 과시했지만, 나이가 들면서 부상 위험도가 높아져 있는 상태다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com