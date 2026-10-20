WKBL, 2026~2027시즌 슬로건 '시너지' 공개…대표 선수 6인 화보 선보여

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여자 프로농구가 선수들의 에너지와 스트리트 패션 감각을 앞세워 새 시즌의 시작을 알렸다.

WKBL(한국여자농구연맹)은 2026~2027시즌 공식 슬로건 '시너지(SHE:ENERGY)'를 발표하고, 리그를 대표하는 선수 6명이 참여한 공식 화보와 오프닝 영상을 공개했다고 밝혔다. '시너지'는 선수들의 역동적인 에너지와 팬들의 열정적인 응원이 코트 위에서 만나 WKBL만의 힘을 만들어낸다는 의미를 담았다.

화보에는 강이슬(우리은행), 김소니아(BNK 썸), 박지수(KB스타즈), 이해란(삼성생명), 이이지마 사키(하나은행), 신이슬(신한은행) 등 6명이 참여했다. 특히 아시아쿼터 선수인 사키가 WKBL 공식 화보에 처음으로 참여해 눈길을 끌었다.

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화보는 선수들의 경기장 밖 매력을 드러내는 데 초점을 맞췄다. 실제 운동과 트레이닝에 활용하는 스포츠웨어에 편안한 바지를 조합해 활동성과 일상적인 스타일을 살렸으며, 자연스러운 헤어와 메이크업으로 선수마다 지닌 개성을 강조했다.

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이번 공식 화보와 오프닝 영상은 WKBL 공식 홈페이지와 인스타그램, 유튜브 등 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com