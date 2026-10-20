5전 전승 삼성 반란의 넥스트 페이즈! '6강 논쟁' 본격 점화. 삼성 6강 진출 가능할까?

사진제공=KBL

Advertisement

Advertisement

너무나 신선하다. 5시즌 연속 최하위. 1997년 KBL(한국농구연맹) 출범 이후 최초의 기록이다.

올 시즌도 고전 가능성은 농후했다. 고위수뇌부의 '비상식'적 절차로 인한 사령탑의 임명이 너무나 늦어졌다. 외국인 선수 영입도 차질을 빚었다.

케렘 칸터, 크리스 맥컬러로 조합을 뒤늦게 짰다. '울며 겨자먹기'였다. 나머지 9개 구단이 좋은 외국인 선수를 선점했고, 결국 기존의 칸터와 재개약, 맥컬러를 영입했다.

Advertisement

경쟁력이 떨어지는 조합으로 평가했다. 그런데, 완벽한 반전이 일어났다.

김상식 감독이 매직을 펼쳤다. 수비가 탄탄해졌다. 팀 케미스트리를 짧은 시간에 완벽하게 모았다. 결과물은 달콤했다. 파죽의 5연승이었다.

Advertisement

그 누구도 예상치 못한 '꼴찌 반란'이었다.

Advertisement

운도 따랐다. 10월9일 안양 정관장전. 정관장 2옵션 라숀 토마스가 부상으로 빠졌다. 외국인 선수 1명만 나왔다. 삼성은 외인 2명을 모두 쓰면서 승리했다. 창원 LG전도 마찬가지였다. 1옵션 아셈 마레이가 눈 부상으로 결장했다. 결국 승리를 챙겼다.

Advertisement

하지만, 그것만으로 삼성의 5전 전승을 설명할 수 없다. 삼성은 우승후보 고양 소노를 9점 차 뒤진 상황에서 4쿼터 막판 극적인 역전승을 거뒀다. 칸터가 3점포를 터뜨리면서 경기를 뒤집었다.

또 다른 우승후보 원주 DB와의 경기에서는 완벽하게 압도했다. 95대92로 승리를 거뒀다.

Advertisement

물론 시즌 초반이다. 아시안게임 여파로 각 팀의 핵심들이 대표팀에 다녀왔다. 손발을 맞출 시간이 많지 않았다. 자연스럽게 조직력이 떨어진 상황에서 경기를 치렀다. 삼성은 그런 후유증은 없었다. 국내 선수 중 대표팀 선수가 없기 때문이다. 이제 점점 삼성을 제외한 나머지 팀들은 팀 경쟁력이 좋아질 수 있는 지점들이 있다. 경기를 치를수록 조직력의 강화가 이뤄질 공산이 높기 때문이다.

3연승을 거둘 당시 삼성은 '찻잔 속의 태풍'으로 평가받았다. 초반 러시는 신선하지만, 6강 진출을 위한 객관적 전력은 많이 부족하다는 평가를 받았다.

하지만, 경기를 치를수록 삼성은 더욱 강해진다. 2옵션 칸터는 리그 최고 수준의 빅맨 역할을 하고 있고, 맥컬러 역시 초반 부진에서 벗어나 팀 컬러에 동화되고 있다. 또, 베테랑 가드 한호빈과 아시아쿼터 저스틴 구탕은 농익은 플레이를 펼치고 있다. 때문에 삼성의 '6강 논쟁'이 거세지고 있다.

Advertisement

A 전문가는 "삼성의 선수 면면을 보면 6강을 갈 수 있는 전력이 아니다. 시즌 초반 운도 좋았다. 강팀들이 1라운드 9경기를 치르면 본격적으로 경쟁력이 올라갈 것이다. 5전 전승은 놀랍지만, 삼성은 결국 6강 탈락할 것"이라고 했다. 반면, B 전문가는 "삼성도 충분히 기회가 있다. 삼성이 약하다고 하지만, 각 팀의 전력 차이는 정말 근소한 차이다. 외인 2명이 뛰면서 그 격차는 줄어들었다. 올 시즌 승패 핵심 포인트는 승부처 수비다. 삼성의 수비력은 올 시즌 완전히 달라진다. 6강 경쟁을 끝까지 할 것"이라고 했다. 시즌 초반 태풍을 일으키고 있는 삼성은 어떻게 될까. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com