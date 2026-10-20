[현장리포트] 정관장 대형 악재. 1옵션 존 무니 무릎부상 결장. 부상 상태는? 다음 경기 출전 가능할까?

정관장 존 무니. 사진제공=KBL

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[잠실=스포츠조선 류동혁 기자] 초대형 변수가 터졌다. 안양 정관장 1옵션 외국인 선수 존 무니가 무릎 통증을 SK전에 결장했다.

안양 정관장은 20일 잠실학생체육관에서 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규시즌 서울 SK와의 원정 경기 직전 "존 무니가 무릎 통증으로 나오지 못한다. 지난 경기에서 무릎에 통증을 느꼈고, 오늘 선수 보호 차원에서 나오지 못한다"고 발표했다.

유도훈 정관장 감독은 "존 무니가 못 나온다. 오늘 이후 체크한 뒤 가장 적절한 복귀 시기를 정하려 한다"고 했다.

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아직까지 무니의 정확한 무릎 상태는 알려지지 않았다. 지난 시즌까지 일본프로농구 B.리그 치바 제츠에서 뛰었던 무니는 부상 이력이 있다. 단, 유 감독은 "그때 다쳤던 부위는 아니다"라고 했다.

경미한 부상일 가능성이 높지만, 아직까지 구체적 복귀 시기는 알려지지 않았다.

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6승1패로 정관장은 2위에 올라 있다. 1위는 5전 전승을 달리고 있는 미라클 서울 삼성이다.

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정관장은 이미 2옵션 외국선수 라숀 토마스가 무릎 부상으로 개점휴업 중이다. 단, 정관장은 재빠르게 데이본 리드를 빠르게 수혈, 상승세를 이어가고 있다.

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일단 대형 악재다. 1옵션 무니가 올 시즌 정관장의 시스템 농구의 핵심이다.

정관장은 변준형 박지훈 문유현 등 국가대표 3명의 가드가 로테이션으로 나서고 있다. 무니는 강력한 스크리과 2대2 공격에서 빠른 롤(roll)에 의한 득점력, 그리고 픽 앤 팝에 의한 중거리슛 능력도 있다.

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게다가 강력한 리바운드와 수비 능력을 지니고 있고, 속공 가담 능력도 최상급이다. 무니를 중심으로 정관장은 특유의 끈끈한 농구를 바탕으로 올 시즌 돌풍을 일으키고 있다.

시즌 전 예상은 다크호스 정도였지만, 지금 기세라면 우승도 가능한 수준이다.

무니는 지난 17일 수원 KT전 도중 무릎에 충격을 입었다. 단, 이날 경기를 정상적으로 소화한 그는 부산 KCC전에서도 맹활약했다.

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무릎 통증을 계속 호소하면서 이날 결장했다.

7경기에서 평균 32분51초를 소화하며 20.6득점 12.9리바운드 3.6어시스트 1.1스틸로 활약 중이다. 7경기 모두 더블더블.

유 감독은 "무니가 없지만, 우리 팀의 끈끈함은 계속되어야 한다. 수비에서 SK에게 2점슛을 강요할 지, 3점슛을 강요할 지에 대해 판단을 내려야 한다"고 했다.

이 소식을 접한 SK 전희철 감독은 "존 무니는 매우 뛰어난 선수다. 오늘 결장은 우리에게 다행스럽지만, 한편으로는 우려스럽다. 정관장은 무니가 없다고 해도 자신들의 농구를 하는 팀이다. 우리가 방심하지 말아야 한다. 분명히 3점슛을 강요하는 수비를 할 것 같다. 그럴 경우, 3점슛 성공률이 중요하다. 자밀 워니가 골밑을 파괴해 주면 더욱 좋다"고 경계를 늦추지 않았다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com