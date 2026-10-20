[현장분석] 계륵이 된 SK 에이스 워니, 승부처 자멸한 정관장 에이스 변준형. 안영준이 승부처 지배자였다! 졸전 SK, 무니 빠진 정관장에 천신만고 시즌 첫 승

사진제공=KBL

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 류동혁 기자] 서울 SK가 시즌 첫 승을 거뒀다.

SK는 20일 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 자밀 워니(20득점, 18리바운드)와 안영준(21득점, 5리바운드)를 앞세워 데이본 리드(24득점, 8리바운드) 이대헌(17득점) 박지훈(11득점)이 분전한 안양 정관장을 84대76으로 눌렀다.

시즌 개막전을 늦게 시작한 SK는 시즌 첫 승을 신고했다. 단, 정관장은 1옵션 외국인 선수 존 무니가 결장했다. 지난 KT전에서 다친 무릎 부상의 여파였다.

Advertisement

경기 전 유도훈 정관장 감독은 "존 무니의 무릎 부상은 심각하지 않다. 선수 보호 차원에서 결장시키는 것"이라고 했다.

1옵션이 없는 정관장에 SK는 절대 우세가 예상됐다. 하지만, 경기 내내 고전했다. 경기력 자체는 좋지 않았다. 자밀 워니의 집중력이 떨어진 플레이, 거기에 따른 SK 특유의 예리한 공수 밸런스가 실종된 경기였다. 정관장은 무니 없이 잘 버텼다. 단, 외인 1명으로 버티기에는 역부족이었다.

사진제공=KBL

Advertisement

전반전

Advertisement

1쿼터 SK는 정관장에 완전히 밀렸다. 소위 말해서 '말렸다'.

Advertisement

개막전에서 고양 소노에게 패한 SK. 자밀 워니를 비롯해 SK 스타팅 멤버들의 긴장감은 느껴지지 않았다. 정관장은 무니가 없는 상황에서 그 공백을 메우기 위해 철저하게 압박했다.

정관장 특유의 팀 컬러는 여전했다. 그런데, SK의 대응은 느슨했다. 워니는 정관장의 더블팀에 제대로 대응하지 못했다.

Advertisement

정관장은 골밑을 감싸고 외곽에 3점슛을 허용하는 수비 방법을 선택했다. SK의 3점슛은 계속 림을 통과하지 못했다.

정관장은 SK의 공격 실패를 그대로 빠른 공격으로 연결했다. 15-2, 13점 차 정관장의 리드.

이 시점에서 워니의 경기력은 실망스러웠다. 공격의 효율성은 떨어졌다. 수비에서 움직임 자체가 거의 없었다. 특히, 1쿼터 박지훈의 골밑 돌파에 바로 옆에 있었지만, 수비에 가담하지 않았다. 소노전에서도 그랬다. 결국 팀의 중심이 되어야 할 워니의 움직임이 오히려 SK의 약점이 됐다. SK 전희철 감독은 '인 게임 조정'을 곧바로 했다. 적절했다. 아이재아 힉스를 비롯, 대거 선수를 교체하면서 재정비했다. 워니가 빠지자 SK는 추격에 성공했다. 정관장에게 불운도 있었다. 박지훈의 속공 시 SK의 파울. 하지만, 심판진은 휘슬을 불지 않았다. 속공 상황에서 경미한 접촉에 의한 노 파울이라는 입장. 정관장 유도훈 감독은 테크니컬 에어리어를 넘어서 격렬히 항의. 태크니컬 파울을 받았다. 결국 15-11, 4점 차 정관장의 리드로 1쿼터 종료.

Advertisement

2, 3쿼터가 정관장에게는 문제였다. 외국인 선수 2명이 뛰는 구간. 무니의 공백이 가장 크게 느끼지는 구간이었다.

정관장은 데이본 리드, 이대헌의 미드 점퍼가 터지면서 리드를 잡아냈다. 하지만, SK는 김낙현이 상대 파울에 의한 자유투 연속 5득점. 안영준의 코너 3점포가 터지면서 SK가 드디어 역전.

그런데, 이때부터 정관장의 저력이 나왔다. 심플한 패스 게임. 이대헌의 3점포가 터졌고, 박지훈의 컷-인, 한승희의 3점포가 터졌다. 반면, SK는 워니가 골밑 침투 대신 부정확한 스텝 백 3점포를 쏘며 정관장의 수비를 뚫지 못하는 모습. SK는 간헐적으로 워니과 힉스의 하이-로 게임, 안영준의 속공으로 득점을 올렸지만, 경기를 지배하지 못했다. 오히려 정관장의 강력한 디펜스에 고전하는 모습. 정관장은 리드와 이대헌에게 슈팅을 집중하면서 정제된 슈팅 셀렉션을 선택했다. 결국 이 차이로 인해 SK는 절대적 우위에서도 경기를 끝내 뒤집지 못했다. 37-36, 1점 차 정관장의 리드로 전반전 종료.

사진제공=KBL

후반전

전반 실망스러웠던 SK는 3쿼터 초반 맹공을 퍼부었다. 워니의 3점포를 시작으로, 힉스의 속공 득점이 이어졌다.

SK가 리드를 잡기 시작했다. 정관장은 간헐적 반격이 있었다. 단, 무니가 없기 때문에 2대2 공격이 제대로 이뤄지지 않았다. 리드를 중심으로 3점포를 노렸지만, 시원하게 터지지 않았다.

SK의 수비 압박이 강화된 부분도 있었다. 전반보다 확실히 촘촘해졌다. SK의 속공이 살아나기 시작했다. 얼리 오펜스에 의한 김낙현의 3점포가 터졌다. 10점 차 리드.

단, 정관장 역시 곧바로 박지훈의 3점포로 응수했다. 그런데, 김낙현이 또 다시 3점포를 터뜨렸다. 정관장은 워니와 힉스 수비를 위해 골밑으로 수비를 좁힌 상황이었다.

무니가 없는 정관장은 1명의 외인이 뛰는 4쿼터 승부처까지 10점 차 안까지 간격을 조정하면 해볼 만하다는 계산이 있었다. 단, 전반 20%에 그쳤던 SK의 3점포가 터지기 시작했다. 정관장의 수비 시스템으로는 불가피하기 외곽에 찬스가 날 수밖에 없는 구조, 워니의 탑에서 3점포, 오재현의 코너 3점포가 잇따라 터졌다. 3쿼터 64-51, 13점 차 SK의 리드. SK는 약속의 3쿼터였다.

4쿼터, 유도훈 감독은 3-2 지역방어를 꺼내 들었다. 약간의 변형이 있었다. 매치업 존 형태였다. 지역을 기계적으로 지키는 지역방어와 달리, 매치업 존은 약속된 지점까지 볼 핸들러를 끌고 가는 형태의 지역방어와 1대1 수비를 혼용한 수비법이다. 게다가 양쪽 45도 지점에서 더블팀 형태를 갖추면서 위협을 가하는 방식도 섞었다. SK의 공격이 둔화됐고, 작전타임. 전희철 감독은 "정신 안 차려"라고 특유의 분노를 작전타임에 표출했다. 그런 얘기를 들을 만 했던 SK 선수들의 경기력이었다.

결국 정관장은 재빠르게 7점 차까지 추격했다. 한승희 3점포, 리드의 레이업 슛, 그리고 블록슛까지 터졌다. 66-61, SK가 5점 차로 앞서고 있었지만, 완벽하게 정관장의 흐름이었다.

SK는 끊어주는 공격이 필요했다. 하지만, 최부경의 일리걸 스크린에 의한 공격자 파울이 나왔다. 단, 정관장은 변준형의 뼈아픈 두 차례 실책. 특히 속공 전개 과정에서 볼을 놓쳤고, 안영준이 속공 3점포를 터뜨렸다. 이 장면은 승패에 매우 중요한 흐름이었다. 남은 시간은 5분31초, 정관장이 적어도 3점 차 이내로 좁힐 수 있는 상황이었는데, 69-61, 8점 차 SK 리드가 됐다. 변준형이 에이스였기 때문에 더욱 뼈아팠다.

반면, SK는 안영준이 변준형의 골밑슛을 또 다시 블록. 그리고 3점포까지 터뜨렸다. 사실상 여기에 승패가 결정됐다.

13점 차로 뒤진 정관장은 작전타임을 걸었다. 유도훈 감독은 노련하게 다음 경기를 대비한 작전 지시를 차분하게 내렸다.

SK는 시즌 첫 승을 거뒀지만, 경기력은 실망스러웠다. 워니는 골밑의 파괴력을 잃어버린 듯 했다. 무니가 없는 상황에서 골밑에서 지배력은 좋지 않았다. 지난 고양 소노전에서도 그랬다. 외곽에서 패스와 슛을 던졌는데, 효율은 떨어졌다. 수비도 소극적이었다. 데이터는 강력했지만, 찬찬히 뜯어보면 실속은 너무 많이 떨어졌다. 에이스 워니가 흔들리면서, SK는 전체적으로 날카로움을 잃어버린 모습이다. 아직 2경기밖에 하지 않았기 때문에 SK의 날카로움은 부활할 가능성이 높다. 단, 핵심 에이스 워니가 이런 식으로 경기를 한다면, 구조적으로 개선은 쉽지 않다.

정관장은 무니없이 선전했다. 계획된 대로 공격을 전개했고, 수비 압박은 여전히 강력했다. 승부처 변준형의 집중력은 아쉬웠지만, 문유현 박지훈 박정웅 이대헌 한승희 등은 제 몫을 다했다. 잠실=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com