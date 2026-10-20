[현장리포트] 정관장 존 무니 무릎 부상 미스테리. 유도훈 감독 "가벼운 부상, 단, 다음 경기 출전, 트레이너와 상의" 4일 휴식 후 경기 출전 불투명.

사진제공=KBL

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[잠실=스포츠조선 류동혁 기자] 정관장 유도훈 감독은 20일 두 차례나 존 무니의 무릎 통증에 대해 언급했다. 단, 구체적으로 말하지 않았다. 아니, 말할 수 없었다.

묘한 뉘앙스를 남긴다.

초대형 변수다. 안양 정관장 1옵션 외국인 선수 존 무니가 무릎 통증으로 지난 20일 SK전에 결장했다.

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안양 정관장은 20일 잠실학생체육관에서 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규시즌 서울 SK와의 원정 경기 직전 무니의 결장 소식을 밝혔다.

정관장 측은 "존 무니가 무릎 통증으로 못 나온다. 지난 KT와의 경기에서 무릎에 통증을 느꼈고, KCC전을 소화했지만, 오늘 선수 보호 차원에서 나오지 못한다"고 했다.

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경기 전 유도훈 정관장 감독은 "무릎부상은 심각하지 않다. 선수 보호차원이다. 오늘 이후 부상 부위를 체크한 뒤 적절한 복귀 시기를 정하려 한다"고 했다.

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가벼운 무릎 부상, 선수 보호차원이라면 다음 경기 출전은 가능해야 한다. 정관장은 다행스럽게 충분한 휴식기간이 있다. 4일 간 휴식을 취한 뒤 25일 원주 DB와 경기를 한다.

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그런데, 경기가 끝난 뒤 유 감독은 또 다시 "트레이너와 상의한 뒤 존 무니의 출전 여부를 결정하겠다"고 했다.

즉, 부상이 장기간 갈 수 있다는 여지를 남겨뒀다.

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지난 시즌까지 일본프로농구 B.리그 치바 제츠에서 뛰었던 무니는 부상 이력이 있다. 단, 유 감독은 "그때 다쳤던 부위는 아니다"라고 했다.

그는 철저한 자기 관리와 꾸준한 출전을 기록한 선수다. 대학과 일본 B. 리그에서도 큰 부상 없이 좋은 내구성을 증명했다. 단, 과거 발 골절로 인한 수술 이력이 있고, 족저근막염이 있다. 손목 부상도 있었다.

현 시점, 무니의 부상은 심각한 수준은 아닌 것처럼 보인다. 지난 SK전에서도 무니는 코트에 모습을 드러냈다. 단, 몸을 풀지 않았고, 팀동료들의 경기를 지켜봤다. 하지만, 만에 하나 무니의 부상이 장기화되면 정관장 입장에서는 정말로 큰 타격이다.

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정관장은 6승2패, 리그 2위를 달리고 있다. 유도훈 감독의 진두지휘 아래 무니가 '도훈볼' 시스템의 핵심이다. 강력한 수비 리바운드와 스크린 능력으로 정관장 공수의 핵심. 게다가 빠른 기동력으로 속공 가담능력도 뛰어나다. 무니를 중심으로 정관장은 특유의 끈끈한 농구를 바탕으로 올 시즌 돌풍을 일으키고 있다. 시즌 전 예상은 다크호스 정도였지만, 현 시점 경기력을 본다면 우승도 가능하다.

7경기에서 평균 32분51초를 소화하며 20.6득점 12.9리바운드 3.6어시스트 1.1스틸로 활약 중이다. 7경기 모두 더블더블. 수많은 외인들을 제치고 빅맨 외국인 선수 '1황'이다.

과연 무니의 무릎 부상의 실체는 무엇일까. 정관장의 올 시즌 성적이 달려 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com