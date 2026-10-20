자밀 워니가 이상하다! 개인 데이터는 빵빵! 팀 공헌도는 바닥. 코트 마진 처참한 수준. 본격 불거진 워니 딜레마

사진제공=KBL

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서울 SK 1옵션 외국인 선수 자밀 워니가 확실히 이상하다.

SK는 1승1패를 기록 중이다. 개막전을 늦게 치렀다. BCL 아시아대회(Basketball Champions League Asia) 초청을 받았던 SK는 대회가 뒤늦게 취소됐고, KBL 개막 일정에서 배제됐다.

SK는 결국 지난 18일 고양 소노와 홈 개막전을 치렀다. 이날 81-87로 패했다.

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그리고 2차전. 20일 정관장전이었다. 정관장은 1옵션 외국인 선수 존 무니가 무릎 부상으로 결장했다. SK의 절대적 우세가 예상됐다. 하지만, SK는 고전 끝에 84-76으로 승리를 거뒀다.

워니의 성적을 보자. 소노전에서 35분32초를 뛰면서 23득점, 9리바운드, 6어시스트를 기록했다. 데이터 면에서는 문제가 없다. 2차전 정관장전. 34분50초를 소화하면서 20득점, 18리바운드, 8어시스트를 올렸다. 트리플 더블급 성적이다.

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그런데, 경기 내용을 자세히 살펴보면 실망스럽다. 일단 활동력 자체가 너무 많이 줄었다. 공격에서는 외곽에서 컨트롤 타워 역할을 한다. 간간이 골밑에 들어가지만, 골밑 돌파의 효율이 많이 떨어진다.

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소노와의 경기에서 야투율은 47.8%. 승부처에서 골밑 돌파는 번번이 막혔다.

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2차전 무니가 없는 정관장의 골밑은 허약했다. 18개의 리바운드가 나온 배경이다. 그런데, 골밑을 폭격해야 할 워니는 외곽 공격 비중을 늘렸다. 공격은 이해할 수 있다. 수비는 엉망이었다. 기본적 활동력 자체가 떨어졌고, 바로 옆에 돌파하는 공격수를 체크하지 않는 모습들이 계속 나왔다.

개인 데이터는 강력하지만, 팀 공헌도는 떨어진다. 코트 마진에서 극적으로 나타난다.

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소노와의 1차전. 워니의 코트 마진은 -8이었다. 팀내 두번째로 나쁜 수치였다. 아이재아 힉스는 -3. 정관장과의 두번째 경기. 코트 마진은 +5에 불과했다. 힉스는 +20, 안영준은 +9였다. 무니가 빠졌다는 점을 고려하면, 워니의 팀 공헌도는 2경기에서 정말 심각한 수준이다.

실제, 1쿼터 워니의 불성실한 플레이에 정관장은 강력한 트랜지션으로 15-2까지 앞서 나갔다. 전희철 SK 감독은 워니를 힉스로 교체했고, 그제서야 SK는 추격의 실마리를 찾을 수 있었다.

워니는 매우 영리한 선수다. 이미 '입증'된 선수이기도 하다. 2019년부터 현재까지 SK의 대표적 외인이자 리그 최고의 외인 선수다. 4차례 최우수 선수상을 획득했다.

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뛰어난 농구 센스와 강력한 득점력을 지닌 선수다. 그런데, 지난 시즌 후반부터 팀 공헌도는 많이 떨어지기 시작했다.

올 시즌 만만치 않은 빅맨들이 리그에 들어왔다. 정관장 존 무니가 있고, 수원 KT 트레이 포터 역시 수비력은 리그 최상급이다. 현대모비스 게이지 프림이 재복귀했다. 즉, 워니가 골밑에서 비교우위를 가질 수 있는 팀은 많은 사라졌다. 과연 워니가 올 시즌도 아성을 지킬 수 있다. 현재까지는 너무나 불안하다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com