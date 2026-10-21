"수비가 훨씬 나아졌다" 르브론의 첫 소감. 필라델피아, 디펜딩 챔피언 뉴욕에 극적 승리. 필라델피아가 달라졌다

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[스포츠조선 류동혁 기자] 필라델피아 76ers가 디펜딩 챔피언 뉴욕 닉스를 물리쳤다.

필라델피아 세븐티식서스는 21일(이하 한국시각) 뉴욕 메디슨스퀘어 가든에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 개막전에서 뉴욕 닉스를 혈투 끝에 106-100으로 승리했다.

흥미로운 개막전이었다.

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필라델피아는 올 시즌 동부 최고의 다크호스이자, 우승후보 중 한 팀이다. 비 시즌 제일런 브라운과 르브론 제임스를 영입했다.

르브론은 또 다시 슈퍼팀을 만들면서 우승 야욕을 드러냈다. 하지만, 조직적 힘이 부족했다. 시간이 필요하다는 평가였다.

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상대는 디펜딩 챔피언 뉴욕 닉스였다. 만만치 않은 상대였다. 하지만, 필라델피아는 개막전부터 뉴욕을 잡아냈다.

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타이리스 맥시(28득점, 4리바운드, 5어시스트)가 공격 선봉에 섰다. 조엘 엠비드(13득점, 11리바운드, 6어시스트)도 나쁘지 않았다.

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제일런 브라운은 19득점, 8리바운드, 르브론 제임스는 14득점, 9리바운드, 7어시스트를 기록했다.

슈퍼팀 다웠다. 빅4가 고르게 활약했다. 르브론은 패스와 수비에 주력하면서 팀 승리를 도왔다. 변신에 성공했다.

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뉴욕이 기선을 제압했다. 전반 10점 차 이상 앞서 나갔다. 전반전 주인공은 파울 트러블로 일찍 벤치로 향한 칼 앤서니 타운스 대신 코트에 들어간 안드레 드루먼드였다. 강력한 골밑 지배력으로 득점과 리바운드에 힘을 보탰다.

58-54, 뉴욕의 4점 차 전반 우세.

하지만, 필라델피아의 반격이 이어졌다. 전열을 정비한 필라델피아는 3쿼터 백업 에이스 앤퍼니 사이먼스의 득점과 브라운의 연속 골로 결국 역전에 성공했다.

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이후 초접전 양상이었다. 결국 승부처에서 필라델피아가 웃었다. VJ 에지컴의 연속 득점과 맥시가 스틸을 했다.

경기가 끝난 뒤 르브론 제임스는 공식 인터뷰를 했다.

현지 매체에 따르면 르브론은 '(수비가) 훨씬 나아졌다. 아직 리듬을 잡아야 한다. 플레이 방식이 마음에 든다. 특히 수비에서 매우 잘했다고 생각한다. 득점이 많이 나오지 않았지만, 우린 능력 있는 슈터들이 많이 있다. (나는) 이기기 위해 플레이를 할 뿐이다. 여전히 우승경쟁 수준에서 뛸 수 있고, 이 팀에서 뛸 수 있는 게 축복이라 생각한다'고 밝혔다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com