테이텀이 위험하다! 브라운 떠난 보스턴. 디트로이트에 22점 리드, 충격 역전패. 과연 테이텀-폴 조지 체제 괜찮을까?

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[스포츠조선 류동혁 기자] 돌아온 에이스는 최악의 부진을 보였다. 보스턴 셀틱스는 충격적 역전패를 당했다.

보스턴은 21일(한국시각) 미국 디트로이트 리틀시저스 아레나에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 원정경기에서 디트로이트 피스톤즈에게 113-120으로 패했다.

보스턴이 올 시즌 강력한 다크호스임을 확인했다. 단, 지난 시즌 아킬레스건 부상에서 돌아온 에이스 제이슨 테이텀의 부활이 절실하다는 점을 보여준 경기이도 했다.

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보스턴은 전력 변화가 심했다. 2옵션이자, 지난 시즌 실질적 에이스 역할을 했던 제일런 브라운이 필라델피아로 이적했다. 베테랑 포워드 폴 조지를 데려왔다.

보스턴 특유의 시스템은 여전히 살아있었지만, 테이텀, 브라운의 원-투 펀치 시스템은 완전히 재편됐다. 폴 조지가 2옵션 역할을 한다.

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문제는 에이스 테이텀이었다.

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악몽같은 부진이었다. 무려 23개의 슛을 던졌고, 림은 단 6개만 성공했다. 13득점에 그쳤다. 3점슛은 7개 시도, 모두 실패했다. 11개의 어시스트를 했지만, 승부처인 후반 테이텀의 극심한 부진을 보였다.

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폴 조지가 무려 38득점을 폭발시켰지만, 소용 없었다.

보스턴은 강력했다. 3쿼터 한때 22점 차 리드를 잡아냈다. 폴 조지의 3점슛이 폭발했다.

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이때만 해도 보스턴의 낙승에 예상됐다. 하지만, 리그 최상급 디펜스 능력을 가지고 있는 디트로이트는 강력한 압박으로 보스턴을 위협했고, 테이텀은 제대로 대응하지 못했다.

결국 3쿼터 막판 맹추격, 접전을 만들었다.

4쿼터 중반, 디트로이트의 수비는 맹렬했다. 결국 23-0 런을 만들었다. 팀의 득점이 침묵할 때 풀어주는 역할을 해야 할 에이스가 부진했다.

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결국 13점 차 역전에 성공했다.

전열을 정비한 보스턴은 4점 차까지 추격했지만, 한 번 잃은 흐름을 되돌리지 못했다. 디트로이트는 케이드 커닝햄이 22득점, 8어시스트, 제일런 듀렌이 22득점, 9리바운드, 던컨 로빈슨이 21득점을 올렸다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com