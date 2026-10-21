"브로니 제임스를 내보냈어야지!" 충격 비판. 달튼 크넥트 웨이버 공시. 美 매체 "레이커스, 브로니 유니폼 그렇게 팔고 싶어?"

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[스포츠조선 류동혁 기자] '브로니 제임스를 내보내야 했다!'

LA 레이커스의 결정에 의혹이 제기됐다. 달튼 크넥트가 아니라 르브론 제임스의 아들 브로니 제임스를 내보내야 했다는 주장이다.

LA 레이커스는 최근 칼바람이 불었다. 20일(이하 한국시각) 달튼 크넥트를 웨이버 공시했다.

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한?? LA 레이커스 차세대 슈터로 각광받은 선수다. 2024~2025시즌 신인으로 NBA에 데뷔했고, 정확한 3점슛으로 각광받았다. 폭발적 득점력을 보이기도 했다.

지난 시즌 크넥트는 이렇다 할 활약을 펼치지 못했다. 프리 시즌에서도 장점인 3점슛 능력을 제대로 보여주지 못했다. 결국 LA 레이커스는 결단을 내렸다.

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하지만, 드래프트 동기 브로니 제임스는 살아남았다.

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미국 CBS스포츠는 21일 'LA 레이커스가 달튼 크넥트를 웨이버 공시하기 보다는 브로니 제임스를 트레이드했어야 했다'고 보도했다.

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이 매체는 'LA 레이커스는 지금 당장 브로니 유니폼을 팔고 싶은 구단주에게 트레이드를 요청했을 것이다. 브로니를 트레이드하고 크넥트를 유용한 트레이드 카드로 남겨놨을 것이다. LA 레이커스는 다른 팀처럼 제임스 브랜드가 필요하지 않다'고 했다.

브로니는 실력은 처참하지만 인기는 매우 높다. 그의 유니폼은 출시 이후 50만 장 이상이 판매된 것으로 알려졌다. 약 5000만 달러(약 720억원)의 매출을 올린 것으로 추정된다. NBA 역대 신인 선수 유니폼 판매 기록을 경신한 수치다. 르브론 제임스의 아들 후광 효과가 있다. 이같은 조건을 고려해 LA 레이커스는 크넥트보다 브로니를 남겨놓는 결정을 한 것이라는 의미다.

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이 매체는 '브로니 제임스는 2년이 지났지만, 공격력이 NBA 수준 이하다. 체격 조건이 좋지 않기 때문에 공격력이 매우 좋아야 NBA에 살아남을 수 있는데, 브로니는 그렇지 않다'고 했다.

브로니 제임스는 올 시즌 LA 레이커스 프리 시즌 5경기에 출전, 평균 16분20초를 출전, 2.2득점, 2.4리바운드, 2.8어시스트를 기록했다. 필드골 총 16개 중 4개만을 성공시켰다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com