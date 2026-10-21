"생각 너무 많았다" 7.7%의 수모. 고개숙인 빅터 웸반야마. 개막전 패배 원흉이 된 웸반야마, 그가 꺼낸 대책은?

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[스포츠조선 류동혁 기자] 빅터 웸반야마는 개막전 극도로 부진했다. 야투 성공률이 문제였다. 13개를 던져 단 1개만을 성공했다.

결국 샌안토니오 스퍼스는 개막전에서 라이벌 오클라호마시티 선더에게 패했다.

샌안토니오는 21일 미국 텍사스주 샌안토니오 프로스트 뱅크센터에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 개막전에서 104-116으로 패했다.

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전반 44-65, 19점 차 뒤진 샌안토니오는 거센 반격으로 13점 차까지 추격했지만, 결국 패했다.

웸반야마의 야투 부진이 뼈아팠다.

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12득점, 13리바운드, 6블록슛을 기록한 웸반야마는 이날 13개의 야투 중 단 1개만을 성공시켰다. 3쿼터까지 단 하나의 필드골도 나오지 않았다. 반면, 오클라호마는 샤이 길저스-알렉산더가 32득점을 폭발시켰다. 이날 웸반야마는 오클라호마의 빅맨 공세에 고전했다. 아이재아 하르텐슈타인을 비롯해 쳇 홈그렌, 아데이 마라까지 웸반야마를 경기 내내 압박했다.

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이 점을 고려해도 웸반야마의 야투율 부진은 심각한 수준이었다. 4쿼터에는 부정확한 3점슛 옵션 대신 골밑을 적극적으로 파고들며 자유투를 유도하는 장면까지 나왔다.

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경기가 끝난 뒤 웸반야마는 현지매체와의 인터뷰에서 "내가 좋아하는 농구로 돌아가야겠다, 이건 내가 좋아하는 스포츠가 아니야. 망설일 이유도, 나 자신이 아닌 이유도 없다. 재미있을 때는 잘한다. 평소에는 놓치지 않는 샷을 많이 놓쳤다. 결단력이 없었다. 내가 너무 깊게 생각하는 것일 수 있다. 더 이상 그럴 필요가 없다. 생각을 아마도 좀 더 덜해야 할 것 같다"고 했다.

이날 웸반야마는 슛 직전 망설이는 장면들이 언뜻 언뜻 보였다. 개막전에 대한 심리적 부담감일 수도 있고, 에이스로서 책임감에 너무 몰입했었을 수도 있다.

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샌안토니오는 지난 시즌 오클라호마의 천적이었다. 정규리그 4승1패를 기록했고, 서부 파이널에서도 결국 오클라호마를 물리쳤다.

웸반야마는 정규리그 5경기에서 필드골 성공률 52.4%를 기록하며 평균 18.4점을 기록했다. 서부 결승에서도 평균 27.3득점, 48.1%의 필드골 성공률을 기록하면서 승리의 일등공신이 된 바 있다.

적장은 오클라호마시티 마크 데이그널트 감독은 여전히 경계심을 늦추지 않았다. 그는 '웸반야마가 평소보다 슛을 좀 더 놓친 것 같다. 쳇 홈그렌이 효과적으로 막았다고 생각한다. 아데이 마라 역시 나쁘지 않았다. 지난 시즌 우리는 웸반야마의 수비에 예민해 진 부분이 있었다. 때로는 과도하게 더블팀으로 막았고, 어띤 수비 지점은 (웸반야마 때문에) 포기하기도 했다. 오늘은 조직적 수비로 웸반야마를 막아냈다'고 했다.

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샌안토니오 미치 존슨 감독은 웸반야마의 불안정한 경기력에 대해 별다른 언급을 하지 않았다. 그는 '모두 고생했다. 웸반야마의 필드골 성공률이 눈에 띄겠지만, 경기는 우리 모두가 한 것'이라고 했다.

팀동료 디애런 팍스는 '항상 스스로 만들어 낼 필요가 없다. 웸반야마가 쉬운 득점을 할 때마다, 하이라이트 플레이가 나온다. (우리가) 웸반야마의 플레이를 좀 더 쉽게 해 줄 수 있다면 충분히 40점, 45점, 스텝백 3점슛이 나오기 시작할 것'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com