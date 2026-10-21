[KBL 리뷰]'챔피언도 못막았다' 삼성, 파죽의 개막 6연승 질주…KCC 완파하고 팀 역대 최고기록 타이

21일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 부산 KCC의 경기. 칸터가 킹의 수비를 피해 골밑슛을 시도하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.21/

21일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 부산 KCC의 경기. 맥컬러가 숀 롱, 루이스 킹의 수비를 피해 골밑슛을 시도하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.21/

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[잠실학생체=스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 서울 삼성의 '파죽지세'를 디펜딩챔피언도 막지 못했다.

삼성은 21일 서울 잠실학생체육관에서 벌어진 '2026~2027 KCC 프로농구' 부산 KCC와의 홈경기서 97대86으로 완승을 거뒀다.

개막 6연승을 질주한 삼성은 팀 역대 최고기록 타이를 이뤘고, KCC는 4연패, 2승5패로 최하위가 됐다.

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묘한 '극과극 더비'였다. 삼성과 KCC는 이날 몇개월 새 처지가 완전히 뒤바뀐 채 시즌 첫 맞대결로 만났다. 지난 시즌 KCC는 리그 최고의 자리인 챔피언이었고, 삼성은 만년 꼴찌로 우울하게 시즌을 마감했다.

그랬던 두 팀은 올 시즌 현재 반대의 극과 극 처지가 됐다. 삼성은 개막 5연승으로 단독 선두, KCC는 3연패 공동 8위, 사실상 최하위였다. 각자 승리를 갈망하는 이유도 극과 극이다.

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삼성은 팀 역대 개막 최다연승 타이기록을 노렸다. 지난 2000~2001, 2003~2004시즌 개막 6연승을 했던 삼성은 23년 만에 5연승을 달린 여세를 몰아 구단 역사도 갈아치울 기세다.

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21일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 부산 KCC의 경기. 맥컬러가 득점에 성공한 후 기쁨을 나누고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.21/

21일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 부산 KCC의 경기. 허훈이 맥컬러의 수비를 피해 돌파를 시도하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.21/

반면 디펜딩챔피언임에도 궁지에 몰린 KCC는 올 시즌 최다연패 타이기록을 피해야 했다. 고양 소노가 기록한 4연패가 현재 시즌 최다연패 기록이다.

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KCC는 그동안 골반 부상으로 이탈했던 허웅이 3경기 만에 복귀했지만, 이호현이 코뼈 골절 수술로 빠지는 바람에 여전한 '인력난' 속에 불안하게 출발했다. 이호현은 지난 18일 안양 정관장전에서 루이스 킹과 부딪힌 뒤 코피를 흘리며 퇴장했다.

이래저래 위축된 KCC를 상대로 '파죽지세' 삼성은 경기 초반부터 기세가 등등했다. 1쿼터 시작 6분여 동안 3점슛으로만 18점(6개)을 올리는 진풍경을 연출한 가운데 이관희의 맹활약을 앞세워 30-21로 기선제압에 성공했다.

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21일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 부산 KCC의 경기. 황영찬이 수비 도중 부상을 당해 고통스러워하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.21/

21일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 부산 KCC의 경기. 루이스 킹이 3점슛을 시도하고 있다. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.21/

2쿼터 삼성은 '3점슛의 배신'에 살짝 고전하기도 했다. 1쿼터에서 성공률 67%의 3점슛 효과를 누렸던 삼성이 2쿼터 초반부터 3점슛 4개 연속 실패하는 등 8개 중 1개 성공(성공률 13%)하는데 그쳤다. 그 사이 KCC는 확률 높은 포스트 공략으로 턱 밑까지 추격했다. 이에 질세라 삼성은 곧바로 노선 변경을 했고, 케렘 칸터-크리스 맥컬러를 앞세워 확률 높은 공격으로 역전 위기에서 벗어났다. 전반을 53-49로 방어에 성공한 것도 외곽이 아닌 골밑에 착실한 덕이었다.

삼성은 3쿼터 초반 KCC의 추격에 2점 차로 쫓겼지만, 개의치 않았다. 페인트존을 장악한 칸터가 사실상 '원맨쇼'를 해주니 두려울 게 없었다. 칸터의 공-수 활약을 등에 업은 삼성은 쿼터 중반을 넘기면서 두 자릿수 점수 차로 달아날 수 있었다.

승기를 잡은 삼성은 4쿼터 접전 속에 추격을 당하기도 했지만 특유의 수비력과 칸터의 해결사 능력을 앞세워 끝까지 지키는 데 성공했다.

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잠실학생체=최만식 기자 cms@sportschosun.com