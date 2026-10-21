[현장인터뷰]개막 6연승 김상식 감독 "라운드 전승? 그냥 최선 다할게요"

21일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 부산 KCC의 경기. 삼성이 97대86으로 승리하며 개막 6연승을 달렸다. 승리의 기쁨을 나누는 김상식 감독의 모습. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.21/

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[잠실학생체=스포츠조선 최만식 기자] "또 이겼네요. 허~, 참…."

남자프로농구 서울 삼성의 김상식 감독은 멋쩍게 웃으며 기자회견실에 입장했다. 개막 6연승 '파죽지세'에 실감이 나지 않는다는 표정이었다.

김 감독이 이끄는 삼성은 21일 서울 잠실학생체육관에서 벌어진 '2026~2027 KCC 프로농구' 부산 KCC와의 홈경기서 97대86으로 완승을 거뒀다.

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개막 6연승을 질주한 삼성은 팀 역대 최고기록 타이를 이뤘고, KCC는 4연패, 2승5패로 최하위가 됐다.

이날 승리에 대해 김 감독은 "오늘 화력이 좋은 상대 팀이라서 걱정이 많았는데 선수들이 끝까지 열심히 해줘서 고맙다"면서 "오늘 역시 두 자릿수 득점 5명이 나왔다. 모두가 제역할을 했다"라고 크게 만족했다.

21일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 삼성과 부산 KCC의 경기. 삼성이 97대86으로 승리하며 개막 6연승을 달렸다. 승리의 기쁨을 나누는 김상식 감독과 삼성 선수들의 모습. 잠실학생체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.21/

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삼성은 이날 1쿼터에 3점슛으로만 6개 연속 터뜨리는 진풍경을 연출하며 기선을 제압했다. 사실 삼성은 지난 시즌까지만 해도 3점슛 시도가 많은 팀이었지만 올 시즌에는 외곽 공격보다 모션오펜스에 집중하는 스타일로 바뀌었다.

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이날 1쿼터는 올 시즌 지금까지와 다른 모습이었다. 이에 김 감독은 "슛찬스 많을 것이라 생각했다. KCC 숀 롱의 헤지가 좋지만 단점으로 작용할 때도 있는 것 같아서 무조건 찬스가 나면 던지라고 했다"라고 비결을 전했다.

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이날 삼성이 6연승을 달리자 주변에서는 '라운드 전승'에 대한 얘기가 나오기 시작했다. 김 감독은 자세를 먼저 낮췄다.

그는 "앓는 소리 하는 게 아니라 우리 선수들 너무 잘 해주고 있지만 조심스럽다. 욕심 같아서는 사실 (전승을 하고 싶은)그런 마음도 있다"면서 "경험을 해보니 그렇다고 생각처럼 잘 되는 게 아니더라. 그저 선수들 용기 북돋우고, 칭찬하면서 '이기겠다'가 아니라 '최선을 다해 보겠다'라고 말하고 싶다"라고 말했다.

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끝으로 김 감독은 "개막 6연승이 사실 기분은 좋다. 하지만 앞으로 경기가 많이 남은 만큼 항상 다음 경기 잘 준비하겠다는 마음이다"라며 일희일비를 경계했다.

잠실학생체=최만식 기자 cms@sportschosun.com