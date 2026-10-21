[현장인터뷰]개막 6연승 김상식 감독 "라운드 전승? 그냥 최선 다할게요"

[잠실학생체=스포츠조선 최만식 기자] "또 이겼네요. 허~, 참…."
남자프로농구 서울 삼성의 김상식 감독은 멋쩍게 웃으며 기자회견실에 입장했다. 개막 6연승 '파죽지세'에 실감이 나지 않는다는 표정이었다.
김 감독이 이끄는 삼성은 21일 서울 잠실학생체육관에서 벌어진 '2026~2027 KCC 프로농구' 부산 KCC와의 홈경기서 97대86으로 완승을 거뒀다.
개막 6연승을 질주한 삼성은 팀 역대 최고기록 타이를 이뤘고, KCC는 4연패, 2승5패로 최하위가 됐다.
이날 승리에 대해 김 감독은 "오늘 화력이 좋은 상대 팀이라서 걱정이 많았는데 선수들이 끝까지 열심히 해줘서 고맙다"면서 "오늘 역시 두 자릿수 득점 5명이 나왔다. 모두가 제역할을 했다"라고 크게 만족했다.
삼성은 이날 1쿼터에 3점슛으로만 6개 연속 터뜨리는 진풍경을 연출하며 기선을 제압했다. 사실 삼성은 지난 시즌까지만 해도 3점슛 시도가 많은 팀이었지만 올 시즌에는 외곽 공격보다 모션오펜스에 집중하는 스타일로 바뀌었다.
이날 1쿼터는 올 시즌 지금까지와 다른 모습이었다. 이에 김 감독은 "슛찬스 많을 것이라 생각했다. KCC 숀 롱의 헤지가 좋지만 단점으로 작용할 때도 있는 것 같아서 무조건 찬스가 나면 던지라고 했다"라고 비결을 전했다.
이날 삼성이 6연승을 달리자 주변에서는 '라운드 전승'에 대한 얘기가 나오기 시작했다. 김 감독은 자세를 먼저 낮췄다.
그는 "앓는 소리 하는 게 아니라 우리 선수들 너무 잘 해주고 있지만 조심스럽다. 욕심 같아서는 사실 (전승을 하고 싶은)그런 마음도 있다"면서 "경험을 해보니 그렇다고 생각처럼 잘 되는 게 아니더라. 그저 선수들 용기 북돋우고, 칭찬하면서 '이기겠다'가 아니라 '최선을 다해 보겠다'라고 말하고 싶다"라고 말했다.
끝으로 김 감독은 "개막 6연승이 사실 기분은 좋다. 하지만 앞으로 경기가 많이 남은 만큼 항상 다음 경기 잘 준비하겠다는 마음이다"라며 일희일비를 경계했다.
잠실학생체=최만식 기자 cms@sportschosun.com