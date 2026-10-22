'센터' 르브론. 필라델피아의 비밀 무기, 개막전부터 나왔다. 美 매체 "르브론 센터 아이디어, 엠비드가 제안했다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 일단 르브론 제임스의 '센터 실험'은 성공적이었다.

미국 ESPN은 22일(한국시각) '조엘 엠비드에게 휘슬을 불어준 심판에게 감사해야 할 경기였다. 르브론 제임스는 전반전 센터로 뛰었고, 필라델피아는 수비의 틀을 확실히 잡아냈다. 센터 르브론을 중심으로 한 필라델피아의 스몰 라인업은 위력적이었고, 필라델피아 견고한 수비의 핵심이 됐다'고 평가했다.

필라델피아는 개막전에서 디펜딩 챔피언 뉴욕 닉스를 제압했다.

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지난 21일 뉴욕 메디슨스퀘어 가든에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 개막전에서 뉴욕 닉스를 혈투 끝에 106-100으로 승리했다.

필라델피아는 올 시즌 동부 최고의 다크호스이자, 우승후보다. 제일런 브라운과 르브론 제임스를 영입했다.

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약점이 있다. 조직적 힘이 아직까지 부족하다.

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실제, 초반 필라델피아는 강력한 공격력으로 뉴욕을 압박했지만, 수비 약점을 드러냈다. 그러자, 필라델피아는 르브론 제임스를 센터로 내세우는 스몰 라인업으로 유기적 움직임을 강화했다.

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센터 르브론은 의미가 있다. 2가지다. 필라델피아는 조엘 엠비드가 핵심 빅맨. 하지만, 항상 내구성에 의문이 있다.

올 시즌도 50경기 이상 출전할 수 있을 지 의문이다. 엠비드가 빠지면 필라델피아는 마땅한 빅맨이 없다. 그 부분을 센터 르브론이 채울 수 있다.

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두번째 필라델피아의 최대 약점인 팀 케미스트리의 부족을 재빠르게 채울 수 있다. 빅 라인업은 기본적으로 조직력을 맞추는데 시간이 걸린다. 르브론은 내외곽 수비를 겸해야 하는데, 수비 조직력의 핵심인 활동력에서 문제가 생긴다. 엠비드와 함께 뛰면 이 딜레마는 가중된다. 하지만, 르브론이 센터 포지션을 맡으면 활동력이 자연스럽게 강화된다. 게다가 스몰 라인업은 팀 케미스트리를 빠르게 맞추는데 더 적합하다. 아무래도 가드, 포워드진 만이 함께 뛰면 수비의 갭 조정이나 헬프 타이밍, 헤지 앤 리커버리 속도와 타이밍이 좀 더 끈적해질 수 있기 때문이다.

공교롭게도 르브론의 센터 아이디어는 파울 트러블에 걸린 엠비드로부터 나왔다.

엠비드는 현지 매체와의 인터뷰에서 '르브론 제임스를 센터로 하자고 코칭스태프에게 제안했다. 내가 있으면 솔직히 수비에서 충분히 공격적으로 나서지 못할 것 같았다. 그냥 우리가 그렇게 해야 한다고 말했다'고 했다.

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결국 전반을 4점 차로 뒤졌지만, 추격의 흐름 끝에 끝낸 필라델피아는 대역전극을 펼쳤다. 이날 르브론 제임스는 14득점, 9리바운드, 7어시스트를 기록했다.

르브론의 최대 강점은 1~5번 수비를 모두 할 수 있는 다재다능함이다. 농구 황제 마이클 조던과 가장 큰 차이점이다. 그렉 포포비치 감독은 '마이클 조던은 1~3번 수비를 할 수 있지만, 르브론은 모든 포지션을 수비할 수 있다'고 했다. 게다가 2024년 파리올림픽 세르비아와의 4강전에서 르브론은 니콜라 요키치를 맡으면서 센터 수비를 한 적도 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com