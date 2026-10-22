미라클 삼성. 또 다른 대기록 도전. 구단 개막전 최다 연승 기록. 24일 현대모비스전 정조준

사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 상상 속에서만 가능했던 일이 현실이 되고 있다. 서울 삼성이 무려 23시즌 만에 개막 6연승을 달성했다.

삼성은 21일 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 부산 KCC를 97-86으로 제압했다.

파죽의 6전 전승이다. 단독 선두는 당연하다.

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주목할 기록이 있다. 역대 개막 최다 연승 타이 기록이다.

무려 23년 전을 거슬러 올라간다. 2003~2004시즌, 전통의 명가 삼성이던 시절. 개막전 이후 6연승을 했다.

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그리고 무려 강산이 두 번이나 변하고도 3년이 지난 시점. 5연속 최하위를 기록한 삼성은 올 시즌 대파란을 일으키고 있다.

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기록을 갈아치웠다. 그리고 구단 자체 대기록을 앞두고 있다. 24일 울산 현대모비스전에서 승리를 거두면, 구단 역사상 개막전 이후 최다 연승 기록을 세운다.

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경기를 치를수록 경기력이 좋아진다. 긍정적 부분이다.

이관희가 토종 에이스 역할을 제대로 하고 있다. 케렘 칸터는 이미 올 시즌 최고 외인 중 한 명으로 우뚝 솟고 있다. 퇴출 1순위로 거론됐던 크리스 맥컬러는 팀동료들과 호흡을 맞추면서 없어서는 안될 존재로 자리매김했다.

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특히, KCC전에서 루이스 킹을 집중 공략하면서 승리에 기여했다. 한호빈 이규태, 저스틴 구탕 등이 제 몫을 하고 있다.

김상식 감독의 '상식 매직'의 돌풍은 태풍으로 진화하고 있다.

삼성은 2016~2017시즌 챔피언결정전 준우승 이후 9시즌 연속 플레이오프에 진출하지 못했다. 최근 5시즌은 최하위.

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아직까지 갈 길은 멀다. 여전히 삼성의 플레이오프 6강 진출 가능성을 높게 보는 전문가들은 많지 않다. 하지만, 삼성은 꾸준히 6강 진출의 확률을 높여가고 있다. 개막 6연승 이후 플레이오프에 진출하지 못한 사례는 없다. 삼성이 과연 구단 개막전 최다연승 기록을 세울 수 있을까. 6강 진출의 강력한 교두보가 될 전망이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com