미친 백코트진이 탄생했다. 미네소타 에드워즈 45점, 라멜로 볼 21점 폭발. 그리스 괴인 버틴 마이매미 완파. 두 천재 시너지 효과는 미쳤다!

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[스포츠조선 류동혁 기자] 서부 최고의 다크호스가 동부의 우승후보를 제압했다. 미친 백코트진이다.

미네소타 팀버울브스는 22일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미 카세야 센터에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그에서 마이애미 히트를 131-106으로 완파했다.

마이애미는 그리스 괴인 야니스 아데토쿤보가 합류했다. 동부 우승 판도를 뒤흔들 이적이었다.

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미네소타는 줄리어스 랜들, 나즈 리드가 이탈했다. 단, 샬럿 호네츠의 올스타급 가드 라멜로 볼이 가세했다. 에이스 앤서니 에드워즈와 막강한 백코트진을 형성했다.

미네소타의 선택은 일단 성공이다.

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초반부터 두 선수의 호흡은 강력했다. 메인 볼 핸들러와 득점원 역할을 동시에 했던 에드워즈의 약점은 불안한 슈팅 셀렉션이었다. 득점 볼륨은 강력했지만, 효율은 떨어졌다.

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하지만, 게임 세팅과 조율을 볼에게 넘긴 에드워즈의 득점 효율은 예리해졌고, 팀 공헌도가 높아졌다.

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34-32, 2점 차 리드로 1쿼터를 종료한 미네소타는 2쿼터부터 두 선수의 강력한 득점력이 빛을 발했다. 10점 차 리드로 전반을 마친 미네소타는 3쿼터 완벽하게 경기를 지배했다.

두 선수의 시너지 효과는 강력했다. 미네소타는 강력한 공격력을 바탕으로 마이애미를 효과적으로 요리했다. 에드워즈는 45점을 폭발시켰고, 볼은 21득점을 기록했다.

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에드워즈는 10개의 리바운드를 곁들이면 더블 더블을 기록했다. 볼은 6어시스트와 2개의 스틸을 했다. 에드워즈의 코트 마진은 무려 +25, 볼은 +18이었다.

스코어링에 집중한 에드워즈는 정말 위력적이었다. 볼과의 호흡은 환상적이었다. 마이애미는 아데토쿤보가 35득점을 기록했지만, 팀 승리로 연결시킬 수 없었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com