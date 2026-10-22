늑대군단의 젊은 에이스, 농구황제, 고대괴수 소환 성공! 개막전 득점 40+ 이상 폭발. NBA 역사상 3번째 선수가 됐다!

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[스포츠조선 류동혁 기자] 늑대 군단의 절대 에이스가 농구황제와 고대 괴수를 동시에 소환했다.

미네소타 팀버울브스는 22일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미 카세야 센터에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그에서 마이애미 히트를 131-106으로 완파했다.

올 시즌 미네소타는 팀 구조를 완전히 바꿨다.

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핵심 포워드 겸 빅맨 줄리어스 랜들, 나즈 리드가 이탈했고, 샬럿 호네츠의 올스타급 가드 라멜로 볼을 영입했다.

에드워즈는 이 부분을 적극 활용했다. 메인 볼 핸들러와 득점원 역할을 동시에 했던 에드워즈의 약점은 불안한 슈팅 셀렉션이었다. 공수 겸장인 그는 과도한 역할 때문에 슈팅 효율이 좋지 않았다.

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즉, 득점 볼륨은 강력했지만, 효율은 떨어졌다. 하지만, 게임 세팅과 조율을 볼에게 넘긴 에드워즈의 득점은 폭발했다.

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이날 에드워즈는 여유있게 45점을 폭발시켰다.

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경기가 끝난 뒤 미국 ESPN은 '앤서니 에드워즈가 하나의 특별한 통계를 듣고 눈이 반짝였다. NBA 81년 역사상 시즌 개막전에서 최소 40점을 두 번 이상 득점한 선수는 단 세 명뿐이라는 사실이었다'고 했다.

개막전 40점 이상을 터뜨린 선수는 윌트 체임벌린, 마이클 조던, 그리고 에드워즈다.

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조던은 1986년, 1989년, 1995년 개막전에 40득점 이상을 기록했고, 체임벌린은 1959년부터 1962년까지 4시즌 연속 개막전 40점 기록을 세웠다.

마이클 조던은 설명이 필요없는 농구 황제다. 체임벌린은 NBA 역사상 최고의 빅맨 중 한 명이다.

이 매체는 '에드워즈는 함박웃음을 지으면서 그 기록을 즐겼다'고 했다.

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크리스 핀치 미네소타 감독은 '앤서니는 항상 그 순간에 최선을 다하는 사고방식을 가지고 있다. 개막전도 에드워즈에게는 그런 의미일 뿐'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com