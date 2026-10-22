'금+동 1억5천, 금+금 1억' 왜? 농구 AG포상금의 속사정…KBL-WKBL 각각 다른 포상금 이유가 있었네

20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 시상식. 금메달을 획득한 한국 대표팀이 기념촬영을하고 있다.

26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 시상식에서 금메달을 차지한 대한민국 선수들이 포즈를 취하고 있다.

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[스포츠조선 최만식 기자] 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 메달 잔치를 일군 한국 남녀 농구는 최근 포상금 선물을 받았다.

이번 아시안게임에서 남녀 농구는 12년 만에 동반 금메달 쾌거를 이뤘을 뿐 아니라 신생 종목인 3x3 농구에서도 남자대표팀은 금메달을, 여자대표팀은 동메달을 획득했다.

3x3 농구가 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 정식 종목으로 채택된 이후 여자는 사상 첫 메달이었고, 남자는 2018년 은메달에 이어 첫 금메달을 땄다.

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한국농구연맹(KBL)과 한국여자농구연맹(WKBL)은 한국농구의 새로운 전성시대를 이끈 노고를 치하하기 위해 나란히 포상금을 지급했다.

한데 포상금 지급 규모에서 차이가 나 팬들의 궁금증을 자아냈다. KBL은 1억원, WKBL은 1억5000만원이다. 아시안게임 성과를 보면 남자 농구는 '금+금'이고, 여자 농구는 '금+동'인데, 포상금 규모에서는 오히려 남자 농구가 크게 적은 것이다.

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여기에는 그럴 만한 속사정이 있었다. 스포츠조선 취재를 종합 하면 KBL과 WKBL에는 국제대회 성과에 따른 포상 규정이 따로 마련돼 있지는 않다. 이사회를 통해 메달의 의미, 포상금 책정 당시 주변 경제여건, 여론 등을 검토한 뒤 포상금 규모를 정한다.

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20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 결승전 대한민국 대 일본의 경기. 승리를 거둔 대한민국 이현중을 비롯한 선수들이 기뻐하고 있다.

26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 기념촬영을 하고 있다.

26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 기념촬영을 하고 있다.

두 기관의 포상금 규모가 다른 것은 남자 3x3 농구가 포상 대상에서 제외됐기 때문이다. 이번 아시안게임에서 3x3 농구 대표팀은 전원 대학 선수들로 꾸려졌다. 국내 프로농구를 관장하는 KBL 소속의 일원이 아닌 셈이다.

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KBL은 이번 포상금을 아이치-나고야 아시안게임이 끝난 뒤 정한 게 아니라, 아시안게임 개최 이전에 편성해둔 것이었다. 한국 농구는 큰 국제대회에서 수상하는 경우가 드물기 때문에 아시안게임, 올림픽 등이 열리는 해마다 '혹시 금메달을 딸 것에 대비'하기 위해 포상금을 미리 정한다고 한다.

반면 WKBL은 아시안게임 농구 종목이 끝난 뒤인 12일 '제30기 제3차 이사회'를 개최하고 포상금을 결의했다. 남자와 달리 아시안게임에 출전한 여자 3x3 농구대표팀 선수 모두가 WKBL 소속 프로 선수들이었다. 게다가 3x3 종목 출전 사상 첫 메달이라는 의미도 있었기에 이사회에서는 5x5 농구대표팀에 지급할 포상금에서 50% 가량을 인상, 책정했다.

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일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 3대3 농구 동메달 결정전 대한민국 대 태국의 경기. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 환호하고 있다.

일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 3대3 농구 메달 세리머니에서금메달을 차지한 대한민국 선수들이 금메달을 들고 기념촬영을 하고 있다.

KBL 관계자는 "포상금 논의 당시 3x3 종목에 대한 얘기가 있었지만, KBL의 재원은 프로 회원사들의 분담을 통해 축적된 것이기 때문에 연맹 소속이 아닌 대상에 포상을 하는 것은 이치에 맞지 않는 것 같아 원칙을 지키기로 한 것"이라고 설명했다.

그렇다고 'KBL 소속 여부'를 포상금 지급 기준으로 '칼'같이 적용하는 것은 아니다. 융통성을 발휘하기도 한다. 해외파인 이현중 여준석의 경우가 그렇다. "선수, 감독-코치, 스태프로 구성된 대표팀 전체에 주는 포상금이다. 이현중 여준석도 대표팀의 구성원으로 공헌했는데 배제하는 건 역차별이 될 수 있다"는 게 KBL의 설명이다. 만약 5x5 대표팀에 대학 선수가 포함됐다면, 같은 잣대가 적용됐을 것이라고 한다.

한편, 2014년 인천아시안게임 당시 포상금은 남녀 농구 각각 3억원이었다. 물가인상률, 화폐가치 등을 감안하면 올해는 대폭 쪼그라든 셈이다. 여기에도 이유가 있었다.

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농구계 관계자는 "과거에는 범 농구계 국가대표협의체라는 기구가 가동되면서 지원 기금도 있었다. 지금은 협의체도 없고, 남녀 연맹이 각각 선의로 포상금을 정하기 때문에 규모가 작아질 수밖에 없다"면서 "주변 경제 여건을 볼 때 연맹의 재정 여력도 과거만 못한 게 사실"이라고 설명했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com