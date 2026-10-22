[현장리포트] 현대모비스 초비상! 1옵션 외인 게이지 프림, 왼무릎 내측인대 파열&반월판 손상 의심. 23일 정밀검진 예정

사진제공=KBL

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[울산=스포츠조선 류동혁 기자] 현대모비스 외국인 선수 1옵션 게이지 프림이 쓰러졌다. 무릎 부상을 입었다. 초 비상이다.

가장 중요한 부분. 프림의 상태는 어떨까.

현대모비스는 22일 울산 동천체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 창원 LG를 만났다.

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프림은 선발로 출전했다. 쾌조의 컨디션을 보인 프림은 1쿼터에만 9점을 몰아넣으면서 지배력을 보였다.

하지만, 2쿼터 LG 칼 타마요를 막고 있던 프림은 왼발이 살짝 미끄러지면서 쓰러졌다. 동시에 스핀 무브로 골밑을 돌파하던 타마요는 프림의 발에 걸려 넘어졌고, 그대로 프림의 왼쪽 무릎으로 쓰러졌다.

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타마요의 체중을 프림의 왼 무릎이 그대로 받았다. 충격이 컸다.

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내구성이 탄탄한 프림이었지만, 코트에 한 동안 쓰러져 고통을 호소했다. 몸 상태를 체크하기 위해 교체됐다.

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현대모비스 측은 경기가 끝난 뒤 "아직 프림의 정확한 무릎 상태는 알 수 없다. 내일 정밀 검진을 해야 정확한 진단이 나올 수 있다. 트레이닝 파트의 임시 검진 결과 무릎 내측인대 파열이 의심되는 상황이다. 무릎 반월판에 손상이 있을 수 있다"고 했다.

프림은 이날 무릎에 보호대를 찬 채 끝까지 경기를 지켜봤다. 하지만, 더 이상 출전할 수 없었다.

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경기가 끝난 뒤 프림은 무릎을 절뚝이며 코트를 빠져 나갔다.

내측인대가 파열 여부와, 파열이 됐다면 부분 파열인지 완전 파열인 지는 알 수 없다. 반월판 손상의 경우에도 의심이 되는 상황이지만, 현 시점에서는 속단할 수 없다. 단, 프림의 왼 무릎 부상은 생각보다 심각할 가능성이 높다. 프림의 왼 무릎에 이상이 있다면 당분간 출전은 쉽지 않다. 최악의 경우 인대 파열이나 반월판이 손상될 경우, 장기간 재활이 불가피하다.

현대모비스의 최대 강점은 프림이다. 공수에서 프림의 비중은 절대적이다. 현대모비스가 초비상이 걸렸다. 울산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com