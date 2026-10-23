[오피셜] 현대모비스 게이지 프림 왼무릎 내측인대 완전파열. 전치 6주 진단. 현대모비스 대체 외인 물색 중

사진제공=KBL

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[울산=스포츠조선 류동혁 기자] 현대모비스 외국인 선수 1옵션 게이지 프림의 진단 결과가 나왔다. 왼 무릎 내측인대 완전 파열이다. 전치 6주 진단을 받았다.

현대모비스는 23일 "게이지 프림의 무릎 부상 최종 진단이 나왔다. 정밀 검진 결과 왼무릎 내측인대 완전 파열이다. 전치 6주 진단을 받았다. 양동근 감독을 비롯한 코칭스태프는 즉각적으로 대체 외국인 선수 물색에 나섰다. 이미 리스트업은 끝났고, 본격적 외인 물색에 들어간 상태"라고 했다. 실제, 22일 울산에서 열린 LG와의 경기 직후, 현대모비스 코칭스태프는 긴급 회의를 통해 대체 외인 물색에 들어간 상태다.

1옵션 외인 프림이 쓰러지면서 현대모비스는 초비상이다.

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현대모비스의 최대 강점은 프림이 지키는 골밑이다. 프림은 골밑 수비 뿐만 아니라, 공격에서도 지배적인 모습을 보였다. 프림을 중심으로 현대모비스는 2옵션 외인 대리우스 베즐리, 이우석 이승현 등이 고군분투하고 있다.

프림의 부상은 지난 22일 LG전에 발생했다. 2쿼터 LG 칼 타마요를 막고 있던 프림은 왼발이 살짝 미끄러지면서 쓰러졌다. 동시에 스핀 무브로 골밑을 돌파하던 타마요는 프림의 발에 걸려 넘어졌고, 그대로 프림의 왼쪽 무릎으로 쓰러졌다. 타마요의 체중을 프림의 왼 무릎이 그대로 받았다. 충격이 컸다.

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내구성이 탄탄한 프림이었지만, 코트에 한 동안 쓰러져 고통을 호소했다. 몸 상태를 체크하기 위해 교체됐다.

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현대모비스 측은 경기가 끝난 뒤 "트레이닝 파트의 임시 검진 결과 무릎 내측인대 파열이 의심되는 상황이다. 무릎 반월판에 손상이 있을 수 있다"고 말한 바 있댜.

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프림은 이날 무릎에 보호대를 찬 채 끝까지 경기를 지켜봤다. 하지만, 더 이상 출전할 수 없었다. 경기가 끝난 뒤 프림은 무릎을 절뚝이며 코트를 빠져 나갔다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com