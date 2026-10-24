'케렘 칸터+크리스 맥컬러 48득점 합작!' 서울 삼성 파죽의 개막 7연승…서울 SK, 20점 뒤집기 쇼(종합)

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]서울 삼성이 파죽의 개막 7연승을 질주했다.

김상식 감독이 이끄는 서울 삼성은 24일 울산동천체육관에서 열린 울산 현대모비스와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 원정경기에서 91대71로 이겼다. 삼성은 2003~2004시즌의 6연승을 뛰어 넘는 구단 개막 연승 신기록을 이어가며 신바람을 냈다. 삼성이 25일 대구 한국가스공사와의 경기까지 잡는다면 2011~2012시즌 동부, 2014~2015시즌 오리온스가 남긴 KBL 역대 개막 최다 연승 기록과 어깨를 나란히 하게 된다.

삼성은 케렘 칸터(27득점-11리바운드). 크리스 맥컬러(21득점-7리바운드), 이관희(15득점), 저스틴 구탕(11득점-7어시스트) 등이 각각 두 자릿수 득점을 기록하며 승리를 합작했다. 반면, 현대모비스는 다리우스 베즐리가 33득점을 쏟아부었지만, 패배를 막지 못했다. 게이지 프림의 부상 공백이 너무 컸다.

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삼성은 1쿼터 칸터가 혼자 12점을 몰아넣은 데 힘입어 27-21로 앞서나갔다. 2쿼터에서는 맥컬러가 11점을 몰아쳤다. 하지만 현대모비스도 전반에만 22득점-6리바운드를 올린 베즐리를 앞세워 매섭게 추격했다.

전반을 44-39로 앞선 삼성은 3쿼터 한호빈 이규태 등의 외곽포를 묶어 점수 차를 벌렸다. 현대모비스는 이렇다 할 반격을 하지 못했고, 경기는 삼성의 승리로 막을 내렸다.

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고양소노아레나에서 열린 경기에선 고양 소노가 부산 KCC를 97대96으로 잡았다. 두 팀의 승패는 경기 막판 갈렸다. 소노는 4쿼터 종료 17초 전 허웅에게 2점 슛을 내줘 92-96으로 끌려다녔다. 하지만 6초를 남기고 이재도가 자유투로 2점을 만회했고, 종료 직전 '에이스' 이정현의 3점 슛이 들어가며 짜릿한 역전승했다.

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서울 SK는 창원 LG를 잡고 2연승을 달성했다. 무려 20점을 뒤집고 86대85로 이겼다. SK는 1쿼터 김낙현, 알빈 톨렌티노의 잇단 부상 악재로 13-32까지 크게 밀렸다. 2쿼터 초반 17-37로 20점 차까지 벌어졌다. 하지만 SK는 김낙현이 돌아오고 자밀 워니, 아이재아 힉스, 안영준, 에디 다니엘까지 5명이 거의 교체 없이 코트에서 고르게 활약하며 43-51로 따라갔다.

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분위기를 탄 SK는 3쿼터 종료 직전 힉스의 돌파 득점에 힘입어 66-65로 역전에 성공했다. 운명의 마지막 쿼터. 두 팀은 점수를 주고 받으며 팽팽하게 붙었다. 뒷심에서 SK가 웃었다. 경기 종료 1분 31초를 남기고는 김낙현의 외곽포로 SK가 86-85로 뒤집은 뒤 그대로 승리를 거머쥐었다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com