'케렘 칸터+크리스 맥컬러 48득점 합작!' 서울 삼성 파죽의 개막 7연승…서울 SK, 20점 뒤집기 쇼(종합)

[스포츠조선 김가을 기자]서울 삼성이 파죽의 개막 7연승을 질주했다.
김상식 감독이 이끄는 서울 삼성은 24일 울산동천체육관에서 열린 울산 현대모비스와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 원정경기에서 91대71로 이겼다. 삼성은 2003~2004시즌의 6연승을 뛰어 넘는 구단 개막 연승 신기록을 이어가며 신바람을 냈다. 삼성이 25일 대구 한국가스공사와의 경기까지 잡는다면 2011~2012시즌 동부, 2014~2015시즌 오리온스가 남긴 KBL 역대 개막 최다 연승 기록과 어깨를 나란히 하게 된다.
삼성은 케렘 칸터(27득점-11리바운드). 크리스 맥컬러(21득점-7리바운드), 이관희(15득점), 저스틴 구탕(11득점-7어시스트) 등이 각각 두 자릿수 득점을 기록하며 승리를 합작했다. 반면, 현대모비스는 다리우스 베즐리가 33득점을 쏟아부었지만, 패배를 막지 못했다. 게이지 프림의 부상 공백이 너무 컸다.
삼성은 1쿼터 칸터가 혼자 12점을 몰아넣은 데 힘입어 27-21로 앞서나갔다. 2쿼터에서는 맥컬러가 11점을 몰아쳤다. 하지만 현대모비스도 전반에만 22득점-6리바운드를 올린 베즐리를 앞세워 매섭게 추격했다.
전반을 44-39로 앞선 삼성은 3쿼터 한호빈 이규태 등의 외곽포를 묶어 점수 차를 벌렸다. 현대모비스는 이렇다 할 반격을 하지 못했고, 경기는 삼성의 승리로 막을 내렸다.
고양소노아레나에서 열린 경기에선 고양 소노가 부산 KCC를 97대96으로 잡았다. 두 팀의 승패는 경기 막판 갈렸다. 소노는 4쿼터 종료 17초 전 허웅에게 2점 슛을 내줘 92-96으로 끌려다녔다. 하지만 6초를 남기고 이재도가 자유투로 2점을 만회했고, 종료 직전 '에이스' 이정현의 3점 슛이 들어가며 짜릿한 역전승했다.
서울 SK는 창원 LG를 잡고 2연승을 달성했다. 무려 20점을 뒤집고 86대85로 이겼다. SK는 1쿼터 김낙현, 알빈 톨렌티노의 잇단 부상 악재로 13-32까지 크게 밀렸다. 2쿼터 초반 17-37로 20점 차까지 벌어졌다. 하지만 SK는 김낙현이 돌아오고 자밀 워니, 아이재아 힉스, 안영준, 에디 다니엘까지 5명이 거의 교체 없이 코트에서 고르게 활약하며 43-51로 따라갔다.
분위기를 탄 SK는 3쿼터 종료 직전 힉스의 돌파 득점에 힘입어 66-65로 역전에 성공했다. 운명의 마지막 쿼터. 두 팀은 점수를 주고 받으며 팽팽하게 붙었다. 뒷심에서 SK가 웃었다. 경기 종료 1분 31초를 남기고는 김낙현의 외곽포로 SK가 86-85로 뒤집은 뒤 그대로 승리를 거머쥐었다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com