"우린 코비와 샤크가 아니야!" 필라 이적 J 브라운과 갈등설, 보스턴 제이슨 테이텀, 샤크와 코비 소환했다

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[스포츠조선 류동혁 기자] "우린 샤킬 오닐과 코비 브라이언트가 아니다!"

갈등설을 해명하기 위해 오닐과 코비가 소환했다.

보스턴 셀틱스 에이스 제이슨 테이텀의 발언이다.

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미국 ESPN은 25일(이하 한국시각) '제이슨 테이텀은 제일런 브라운이 보스턴 셀틱스에서 필라델피아로 이적 이후 불거진 갈등설에 대해 의혹을 일축했다'며 '테이텀은 브라운과의 관계는 샤킬 오닐과 코비 브라이언트의 갈등같은 관계는 아니다라고 주장했다'고 보도했다.

테이텀과 브라운은 보스턴의 원-투 펀치였다.

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두 선수는 2024년 보스턴의 우승을 이끌었다. 당시 두 선수는 리그 최고의 원-투 펀치였다. 위력적이었고, 젊었다.

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이후, 테이텀은 아킬레스건 부상을 당했고, 지난 시즌 브라운은 팀내 최고의 에이스로 우뚝 섰다. 테이텀이 없었지만, 브라운은 보스턴을 강인하게 이끌면서 보스턴 파란의 주역이 됐다.

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지난 여름, 두 선수는 다른 길을 선택했다. 브라운은 폴 조지를 주축으로 한 트레이드 카드로 필라델피아로 이적했다. 르브론 제임스, 조엘 엠비드, 타이리스 맥시와 함께 필라델피아 '드림팀'의 일원이 됐다.

이 와중에 테이텀과의 갈등설이 제기되기도 했다.

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테이텀은 올 시즌 건강하게 복귀했다. 그리고 최근 브라운은 자신의 SNS에 파란색 모자 사진을 올렸다. 테이텀이 브라운의 트레이드에 대해 '당황했다'고 말한 것에 대한 반응이었다. 이 사진의 상징적 의미는 '누군가 거짓말을 하고 있다'는 뜻이다.

테이텀은 지난 보스턴 홈 개막전에서 뉴욕 닉스에 승리한 뒤 가진 기자회견에서 한숨을 쉬며 '브라운에게 원한이나 악감정은 없다'고 했다.

그는 '이건 샤크와 코비의 얘기가 아니다. 불화는 없다. 그게 중요한 게 아니다. (갈등설을 말하면) 관심과 조회수를 얻는다는 건 알지만, 나는 그 쪽에 별로 관심이 없다. 모든 사람은 자신의 감정을 가질 권리가 있고, 우리 모두 인생에서 각기 다른 일을 겪는다. 그가 트레이드된 날 내가 연락했다. 전화도 했고, 문자도 보냈다. 사람들은 상황을 다르게 처리한다는 걸 이해한다. 대화가 필요하다면, 분명히 그 대화를 나눌 수 있다. 항상 그가 잘 되길 바랐다. 공개적으로 항상 그런 말을 해왔다'고 했다. LA 레이커스를 이끌었던 오닐과 코비는 8년 간 지속적 갈등설에 휩싸여 왔었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com