르브론 제임스, 시즌 첫 결장. 부상 여파는 없다! 백투백 여파에 의한 결장

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[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 제임스가 시즌 첫 결장을 했다.

미국 ESPN은 25일(이하 한국시각) '르브론 제임스가 요통과 좌골신경통 치료를 위해 25일 밀워키 벅스와의 경기에 결장할 것이다'고 보도했다.

필라델피아 76ers의 첫 백투백 경기(이틀 연속 경기)가 시작되는 날이다. 이날 르브론 제임스 대신 딘 웨이드가 스타팅 멤버로 투입됐다.

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르브론 제임스는 지난 시즌 초반 14경기에서 결장했다. 좌골 신경통 때문이다.

르브론이 가세한 필라델피아는 시즌 개막전 뉴욕 닉스를 잡아내는 등 2연승을 달리고 있다.

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약점인 조직력을 재능 농구로 극복하고 있다는 평가를 받고 있다. 르브론은 필라델피아의 핵심으로 여러 역할을 하고 있다. 특히 그를 센터로 쓰면서 필라델피아는 스몰 라인업을 완성시켰다.

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올해 41세인 르브론 제임스는 올 시즌 부상은 아직까지 없다. 하지만, 긴 시즌 부상 관리를 위해 백투백 경기에서 결장한 것으로 보인다.

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올 시즌 2경기에서 경기당 평균 15.5득점, 9.5 리바운드, 6.0 어시스트를 기록하고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com