구단 역사상 최초 개막 7연승. 삼성 미라클 진두지휘 김상식 감독 "PO 6강 생각? 지금은 1도 없다"

사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 서울 삼성은 울산 현대모비스에게 승리를 거뒀다. 파죽의 개막 7연승이다.

23년 만에 구단 역대 개막 최다 연승 기록을 갈아치웠다. 2003~2004시즌 삼성은 개막전 이후 6연승. 그리고 더 이상 이 기록을 갈아치우지 못했다.

아이러니컬하게도 최악을 예상한 시즌에서 삼성은 기적을 쓰고 있다.

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김상식 감독이 이끄는 서울 삼성은 24일 울산동천체육관에서 열린 울산 현대모비스와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 원정경기에서 91대71로 이겼다. 삼성은 2003~2004시즌의 6연승을 뛰어 넘는 구단 개막 연승 신기록을 이어가며 신바람을 냈다. 삼성이 25일 대구 한국가스공사와의 경기까지 잡는다면 2011~2012시즌 동부, 2014~2015시즌 오리온스가 남긴 KBL 역대 개막 최다 연승 기록과 어깨를 나란히 하게 된다.

이날도 경기력은 상당히 좋았다.

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현대모비스는 게이지 프림이 빠진 상황이었다. 출발은 좋지 않았다. 현대모비스에게 0-5로 끌려갔다.

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김 감독은 참지 않았다. 곧바로 작전타임을 불었다. 그는 "분위기가 이상했다. 상대 외국인 선수 1명이 빠진 상태에서 뭔가 움직임이 좋지 않았다. 그래서 작전타임을 불었다. 내가 느끼기에는 뭔가 좋지 않은 분위기가 있었다"고 했다.

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적중했다. 작전 타임 이후 삼성은 칸터에게 공격을 집중했고, 결국 대승을 거뒀다.

그는 "6강은 정말 진심으로 생각하지 않는다. 욕심이 나지 않는 것은 아니다. 하지만, 3라운드 정도를 가봐야 알 수 있을 것 같다. 게임을 잘하고 있지만, 우리 팀이 한 번 패배에 빠지면 연패에 빠질 가능성이 가장 높은 팀이다. 그래서 선수들에게 계속 정신력과 집중력을 얘기하고 있다. 지금 시점에서는 가장 중요한 부분이라고 생각한다"고 했다.

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삼성은 하늘도 도와주고 있다. 정관장, LG, 현대모비스전에서 외국인 선수 1명만 뛰었다. 이 요소 때문에 삼성의 전력을 과소평가하는 목소리도 있다.

김 감독은 신경쓰지 않았다. 그는 "그렇게 볼 수 있다. 실제 운이 좋은 부분도 있다. 하지만, 중요한 것은 그런 요소들과 상관없이 우리 경기를 하는 것이 중요하다. 팀의 외인들이 자꾸 부상을 당하니까 동업자로서 짠한 마음도 있다"고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com