르브론 시즌 첫 결장. 조엘 엠비드 트리플더블. 필라델피아 3전 전승. 르브론 없지만, 필라델피아 여전히 강력했다

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[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 제임스는 결장했지만, 조엘 엠비드가 있었다. 트리플 더블을 달성했다.

필라델피아 76ers는 25일(이하 한국시각) 미국 필라델피아 웰스파고 센터에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 홈 경기다. 밀워키 벅스를 127-116으로 꺾었다.

개막 3전 전승.

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르브론 제임스는 백투백 경기의 여파로 공식 결장. 허리 통증을 관리해야 했다.

르브론이 없었지만, 필라델피아는 강력했다. 엠비드는 28득점, 11리바운드, 10어시스트로 시즌 첫 트리플 더블을 기록했다. 자유투는 14개 중 12개를 성공시켰다. 타이리스 맥시는 26득점, VJ 에지컴은 17점을 기록했다. 제일런 브라운 역시 27득점을 폭발시켰다. 타이리시 맥시는 26득점을 기록했다. 르브론은 없었지만, 필라델피아는 강력했다.

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미국 ESPN은 '르브론 제임스는 올스타 가드 맥시가 3쿼터를 마치며 페이드 어웨이 점퍼를 성공시키고 10점 차로 앞서자 벤치에서 가장 먼저 나와 함께 축하했다. 딘 웨이드는 제임스를 대신해 선발 출전해 시즌 첫 경기에서 7점을 기록했다. 웨이드는 발목 부상으로 첫 두 경기를 결장했다'며 '필라델피아는 백업 빅맨 자바리 워커는 3쿼터에 왼쪽 무릎 부상을 당했다'고 보도했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com