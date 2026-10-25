'팀 턴오버 단 1개' 서울 SK 집중력 빛났다…수원 KT 90-79 잡고 3연승 질주(종합)

[스포츠조선 김가을 기자]남자프로농구 서울 SK가 '승리 부스터'를 발동했다.
SK는 25일 잠실학생체육관에서 열린 수원 KT와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기에서 90대79로 이겼다. SK(3승1패)는 개막전 패배 뒤 3연승을 달리며 분위기를 탔다.
고른 활약이 빛났다. 이날 SK는 팀 턴오버 1개만 기록하는 엄청난 집중력을 발휘해 승리를 거머쥐었다. 자밀 워니(25득점-8리바운드), 안영준(18득점-7리바운드), 아이재아 힉스(18득점-5리바운드), 에디 다니엘(13득점), 김낙현(11득점) 등 5명이 두 자릿수 득점을 기록하며 승리를 합작했다. 경기 뒤 안영준은 방송 인터뷰를 통해 "백-투-백 경기라 어려웠는데 승리해서 좋다"며 "그동안 1쿼터에 흔들리는 모습을 보여서 집중을 했다. 나뿐만 아니라 모두 다같이 열심히 했다"라고 웃었다. 반면, KT(3승6패)는 '충격' 5연패에 빠졌다. 패리스 배스(21득점-7리바운드), 전성현(15득점), 문정현(14득점-9리바운드), 트레이 포터(11득점-10리바운드)가 분전했지만 패배를 막지 못했다.
전반을 51-48로 앞선 SK는 3쿼터 점수 차를 벌렸다. 워니가 3쿼터에만 10득점하며 공격을 이끌었다. 당황한 KT는 3쿼터에만 7개의 실책을 범하며 휘청였다. SK가 73-64로 달아났다. 기세를 올린 SK는 4쿼터에도 안영준, 힉스, 워니가 고르게 득점하며 차곡차곡 점수를 쌓았다. KT는 연달아 작전시간을 요청해 전열을 가다듬었지만 승패를 뒤집지 못했다.
안양 정관장아레나에서 열린 경기에선 원주 DB가 안양 정관장을 95대93으로 잡았다. DB(5승3패)는 3연승 신바람을 냈다. 레이션 해먼즈(31득점-11리바운드)와 이선 알바노(28득점-6어시스트)가 공격을 쌍끌이했다. 정관장(6승3패)은 2연패했다. 렌즈 아반도(22득점-13리바운드), 데이본 리드(21득점)이 힘을 냈지만 고개를 숙였다.
양 팀 모두 부상 변수가 있었다. 정관장은 존 무니, DB는 헨리 엘런슨이 부상으로 이탈했다. 두 팀은 경기 막판까지 접전을 벌였다. 뒷심에서 DB가 웃었다. 92-91로 앞선 상황에서 알바노가 상대 파울로 얻은 자유투로 점수 차를 벌렸다. 정관장은 리드가 마지막까지 득점하며 추격했지만 승패를 뒤집기엔 시간이 부족했다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com