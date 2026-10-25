'팀 턴오버 단 1개' 서울 SK 집중력 빛났다…수원 KT 90-79 잡고 3연승 질주(종합)

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]남자프로농구 서울 SK가 '승리 부스터'를 발동했다.

SK는 25일 잠실학생체육관에서 열린 수원 KT와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기에서 90대79로 이겼다. SK(3승1패)는 개막전 패배 뒤 3연승을 달리며 분위기를 탔다.

고른 활약이 빛났다. 이날 SK는 팀 턴오버 1개만 기록하는 엄청난 집중력을 발휘해 승리를 거머쥐었다. 자밀 워니(25득점-8리바운드), 안영준(18득점-7리바운드), 아이재아 힉스(18득점-5리바운드), 에디 다니엘(13득점), 김낙현(11득점) 등 5명이 두 자릿수 득점을 기록하며 승리를 합작했다. 경기 뒤 안영준은 방송 인터뷰를 통해 "백-투-백 경기라 어려웠는데 승리해서 좋다"며 "그동안 1쿼터에 흔들리는 모습을 보여서 집중을 했다. 나뿐만 아니라 모두 다같이 열심히 했다"라고 웃었다. 반면, KT(3승6패)는 '충격' 5연패에 빠졌다. 패리스 배스(21득점-7리바운드), 전성현(15득점), 문정현(14득점-9리바운드), 트레이 포터(11득점-10리바운드)가 분전했지만 패배를 막지 못했다.

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전반을 51-48로 앞선 SK는 3쿼터 점수 차를 벌렸다. 워니가 3쿼터에만 10득점하며 공격을 이끌었다. 당황한 KT는 3쿼터에만 7개의 실책을 범하며 휘청였다. SK가 73-64로 달아났다. 기세를 올린 SK는 4쿼터에도 안영준, 힉스, 워니가 고르게 득점하며 차곡차곡 점수를 쌓았다. KT는 연달아 작전시간을 요청해 전열을 가다듬었지만 승패를 뒤집지 못했다.

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안양 정관장아레나에서 열린 경기에선 원주 DB가 안양 정관장을 95대93으로 잡았다. DB(5승3패)는 3연승 신바람을 냈다. 레이션 해먼즈(31득점-11리바운드)와 이선 알바노(28득점-6어시스트)가 공격을 쌍끌이했다. 정관장(6승3패)은 2연패했다. 렌즈 아반도(22득점-13리바운드), 데이본 리드(21득점)이 힘을 냈지만 고개를 숙였다.

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양 팀 모두 부상 변수가 있었다. 정관장은 존 무니, DB는 헨리 엘런슨이 부상으로 이탈했다. 두 팀은 경기 막판까지 접전을 벌였다. 뒷심에서 DB가 웃었다. 92-91로 앞선 상황에서 알바노가 상대 파울로 얻은 자유투로 점수 차를 벌렸다. 정관장은 리드가 마지막까지 득점하며 추격했지만 승패를 뒤집기엔 시간이 부족했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com