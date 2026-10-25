[현장분석] 이런 날이 올 줄이야! 미라클 삼성. 드디어 KBL 새 역사를 쓰다. 파죽의 8연승 개막 역대 최다 타이 연승. 가스공사 완파

사진제공=KBL

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[대구=스포츠조선 류동혁 기자] 서울 삼성이 드디어 KBL 개막 역대 최다 연승 타이 기록을 세웠다. 파죽의 8연승이다.

삼성은 25일 대구체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 원정경기에서 케렘 칸터(23득점, 9리바운드), 이규태(11득점, 5리바운드), 한호빈(9득점, 5리바운드, 5어시스트)를 앞세워 케베 알루마(24득점, 11리바운드), 조세프 벨랑겔(22득점, 7어시스트)이 고군분투한 대구 한국가스공사를 76대68로 물리쳤다.

삼성은 8연승으로 단독 선두를 질주했고, 가스공사는 3승5패로 공동 6위.

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개막전 8연승은 2011~2012시즌 원주 동부(현 DB), 2014~2015시즌 고양 오리온스가 세운 바 있다.

KBL 역대 개막전 연승 최다 타이인 8연승에 도전하는 미라클 삼성. 변수는 스케줄이었다. 전날 울산 현대모비스전을 치른 뒤 경기를 갖는 백투백 일정.

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가스공사는 체력전을 예고했다. 강력한 압박이 주무기인 가스공사는 초반부터 강력한 프레스를 예고했다.

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전반전

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삼성은 저스틴 구탕에게 외인 선수 수비를 맡긴다. 구탕이 가스공사 1옵션 외인 알루마를 맡았다. 가스공사의 공격 전개는 날카로웠다. 문제는 메이드가 되지 않았다.

반면, 삼성은 초반 케렘 칸터가 묵직한 포스트 2개를 모두 성공시켰다. 삼성이 기세를 잡는 듯 했지만, 가스공사는 알루마의 3점포, 벨랑겔의 속공에 의한 플로터 득점으로 가볍게 역전에 성공했다.

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양팀의 공격 전술은 단순하면서도 효율적이었다. 삼성은 구탕과 한호빈의 메인 볼 핸들러. 칸터가 스크린을 하면 2대2에 의한 픽 앤 롤이었다. 칸터의 골밑 풋 워크가 워낙 유연한데다, 파워가 뛰어났다. 연속 골밑 득점이 이어졌다.

가스공사 역시 맞불을 놨다. 미스매치인 구탕을 포스트에서 알루마가 효율적으로 요리했다. 삼성은 더블팀 & 로테이션 시스템을 가동했지만, 알루마가 강력한 피지컬로 훅슛과 골밑 공략으로 깨 버렸다. 1쿼터 3분을 남기고, 양팀은 '기어'를 바꿨다. 2옵션 외인 라건아(가스공사)와 크리스 맥컬러(삼성)를 투입했다.

문제는 가스공사의 너무 의욕이 넘치는 수비였다. 과도했다. 프레스 수비의 핵심은 '파울 없이' 상대를 최대한 압박, 경기 주도권을 가져오는 것이다. 단, 가스공사는 팔을 과도하게 쓰거나, 쓸데없는 압박으로 파울. 팀 파울에 일찍 걸리며 삼성에게 파울 자유투를 수차례 헌납했다. 결국 삼성은 이규태 이근휘의 3점포까지 터지면서 1쿼터 주도권을 잡았다. 21-14, 7점 차 리드.

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1쿼터 가스공사는 단 하나의 자유투도 얻지 못한 반면, 삼성은 무려 12개의 자유투를 획득했다.

2쿼터, 외인 2명의 시간. 라건아와 알루마가 잇따라 삼성의 골밑을 뚫었다.

삼성이 간헐적 3점포로 응수했지만, 가스공사는 알루마가 적절하게 자신의 미스매치를 활용해 잇따라 골밑 공략에 성공했다. 결국 삼성 수비에 약간의 균열이 생겼다. 가스공사는 빠른 공격에 의한 벨랑겔의 플로터로 결국 동점을 만들었다. 그리고 라건아의 3점포가 터지면서 역전. 전반 끝내 39-38, 가스공사가 1점 차 앞선 채 종료됐다.

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후반전

양팀 모두 치열한 골밑 공략이 이어졌다. 두 팀의 핵심은 골밑의 미스 매치를 삼성 칸터와 가스공사 라건아와 알루마가 어떻게 공략하느냐였다.

두 팀의 수비는 그만큼 압박이 거셌고, 보이지 않는 몸싸움도 치열했다. 삼성이 야금야금 달아나기 시작했다. 맥컬럼의 스틸에 의한 덩크, 구탕의 미드 점퍼가 이어졌다. 47-41, 6점 차 리드. 가스공사의 작전타임.

삼성의 수비는 너무나 강했다. 3쿼터 승부처를 이겨냈다. 이규태의 3점포가 터졌다. 정확한 약속에 의한 패턴 플레이였다. 알루마가 공격자 파울까지 범했다. 구탕의 미드 점퍼가 터졌다. 김민규의 파울이 나왔다.

바스켓 카운트. 걷잡을 수 없이 삼성으로 승리의 여신이 미소를 지었다. 55-41, 14점 차 리드.

이때, 삼성은 또 다시 완벽한 속공 찬스를 잡았다. 그런데, 맥컬러의 앨리웁 덩크를 위해 무리한 패스를 하다가 실책. 오히려 가스공사 라건아의 속공 득점으로 이어졌다.

결국 16점 차 리드가 12점 차 리드로 좁혀졌다. 가스공사에게 추격의 실마리를 줬다. 알루마의 3점포까지 터졌다. 가스공사의 9점 차 추격.

그러나, 삼성은 결국 3쿼터 막판 이규태의 골밑슛으로 10점 차의 리드를 지켰다. 59-48, 11점 차 리드로 3쿼터 종료.

가스공사는 끈질겼다. 삼성은 피로도가 쌓였고, 슈팅 효율이 떨어졌다. 가스공사는 트랜지션을 강화하면서 벨랑겔과 정성우가 빠른 공격으로 활로를 뚫었다. 64-60, 4점 차 추격.

아직 시간은 많이 남아있었다. 삼성은 한호빈과 칸터의 2대2. 칸터가 파울에 의한 자유투 2득점. 급한 불을 껐다. 가스공사도 알루마가 한호빈에게 파울을 얻었다. 1개만 성공. 5점 차.

이규태(삼성)와 정성우(가스공사)가 3점포를 잇따라 터뜨렸다. 가스공사의 압박에 이규태가 실책을 저질렀다. 그런데, 벨랑겔의 무리한 돌파. 삼성의 속공, 이근휘의 3점포가 터졌다. 8점 차 삼성의 리드.

이때, 벨랑겔과 알루마가 잇따라 골밑 돌파에 실패했다. 남은 시간은 2분47초. 하지만, 삼성 역시 공격 실패. 벨랑겔의 빠른 득점이 나왔다.

6점 차, 삼성은 한호빈이 아크로바틱한 패스로 칸터에게 완벽한 골밑 어시스트를 제공했다. 1분41초, 74-66, 8점 차 삼성의 리드.

결정적이었다. 승부처에서 결국 삼성은 버텨냈고, 리드를 뺏기지 않았다. 삼성의 8연승 대기록이 만들어진 순간이었다.

삼성의 신기록 행진은 끝나지 않았다. 9연승은 삼성 구단 역대 최다 연승 타이 기록이자, KBL 역대 개막전 최다 연승 기록이다. 삼성은 충분한 휴식을 취한 뒤 30일 고양 소노 아레나에서 고양 소노를 상대로 또 다른 신화에 도전한다. 대구=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com