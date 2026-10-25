[현장인터뷰] 서울 삼성 김상식 감독 "정말 어려운 경기. 가스공사 압박, 나도 어질해"

사진제공=KBL

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[대구=스포츠조선 류동혁 기자] 서울 삼성은 드디어 KBL 개막 최다 연승 타이기록을 달성했다. 파죽의 8연승이다.

대구 가스공사를 이겼다. 백투백 경기였고, 체력적 변수가 있었지만, 끝내 극복했다.

삼성 김상식 감독은 "정말 어려운 경기라고 예상했다. 위기가 몇 번 왔지만, 선수들이 끝까지 잘 버텨줬다고 생각한다"고 했다.

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삼성은 필요할 때마다 3점슛이 들어갔다.

김 감독은 "3점슛을 자신있게 던진 것 같다. 위기 상황이 많았다. 벨랑겔에게 3점슛을 허용했는데, 우리가 집중력을 발휘했다. 일부러 강하게 소리를 질렀는데, 집중력 강화를 위해서 그랬다. 선수들에게 미안하다고 얘기했다. 오늘 가스공사가 워낙 강하게 압박을 해서 나도 정신이 좀 없긴 했다"고 했다.

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김 감독은 수비의 강화에 대해 "기본적으로 2대2 디펜스를 계속 하고 있다. 상대에 따라서 다르게 변형하지만, 선수들이 기본적인 수비 틀이 있기 때문에 선수들이 편하게 적응하는 것 같다. 선수들에게 강하게 주문하는 경향이 있는데, 옆에 코치들이 많이 도와준다. 선수들과 소통을 많이 한다. 도움이 많이 되고 있다"고 했다.

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그는 "이규태는 소극적 플레이를 많이 한다. 적극적으로 던지라고 항상 얘기한다. 좀 더 많이 던졌으면 한다"고 했다. 대구=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com