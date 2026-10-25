[현장인터뷰] 가스공사 강 혁 감독 "부상당한 김국찬 상태 지켜봐야. 공수 정리가 필요하다"

사진제공=KBL

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[대구=스포츠조선 류동혁 기자] 대구 한국가스공사는 3연승 뒤 2연패를 기록했다. 경기력의 기복이 있다. 수비는 안정적이지만, 공격에서 문네가 있다.

가스공사 강 혁 감독은 25일 대구에서 열린 서울 삼성과 경기가 끝난 뒤 "전반전은 집중력이 괜찮았지만, 3쿼터 초반에 실책이 연속으로 나오면서, 상대에게 분위기를 넘겨줬다. 내가 작전 타임을 빨리 불었어야 했는데, 흐름을 넘겨주는 요인이 됐다"며 "따라가는 힘을 보여줬고, 중요할 때 고비고비에 할 수 있는 부분을 더 키워야 하지 않을까 생각한다. 4쿼터 중반 잘 따라갔는데, 좀 더 승부처에서 냉정하게 경기를 해야 할 것 같다"고 했다.

김국찬이 경기 도중 부상을 입었다. 그리고 끝내 다시 돌아오지 못했다.

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강 감독은 "부상을 당한 김국찬은 상태를 체크해 봐야 할 것 같다. 발목이 좋지 않다"고 했다.

그는 수비에 대해서 지적을 했다. 강 감독은 "한호빈, 이규태에게 3점슛을 허용한 부분에서는 수비 약속이 맞지 않았다. 좀 더 연습이 필요한 부분이다. 4쿼터 김준일을 기용한 부분에서는 상대 2대2를 경계하기 위해 스위치를 주문했고, 그 부분에서 이규태에게 슛을 허용한 부분이 있다. 터치 스위치를 통해 트랩을 연결하는 부분에서 타이밍이 맞지 않았다고 생각한다. 알루마가 무리한 공격을 한 부분도 있다. 메이드가 되지 않으면서 역습을 허용했다. 비디오 분석을 통해서 이 부분을 정리를 해야 할 것으로 보인다"고 했다. 대구=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com