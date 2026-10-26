2000억원 빅맨이 사라졌다! 디트로이트 초비상. 제일런 듀렌 햄스트링 부상 최소 2주 결장

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[스포츠조선 류동혁 기자] NBA 동부의 강호 디트로이트 피스턴스에 적신호가 켜졌다. 핵심 센터 제일런 듀렌의 햄스트링 부상 악재가 터졌다.

CBS스포츠, ESPN 등 미국 현지 매체들은 26일(이하 한국시각) 일제히 '디트로이트가 주전 센터 제일런 듀렌의 오른쪽 햄스트링 부상을 발표했다. 일단 2주 동안 안정을 취해야 하며, 2주 뒤 재검진을 한다고 발표했다'고 보도했다.

듀렌은 지난 24일 마이애미 히트전 경기 도중 햄스트링 부상을 입었다.

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듀렌은 올 시즌 개막 직전 디트로이트와 계약기간 5년 약 2억 달러(약 2650억원)의 연장 계약을 체결했다.

디트로이트는 듀렌이 케이드 커닝햄과 함께 팀의 핵심 미래 자원으로 평가했다. 하지만, 듀렌은 개막 직후 햄스트링 부상을 입고 장기간 결장한다. 기본 2주간 나오지 못한다. 6경기 결장 확정이다. 게다가 햄스트링 부상 특성 상 결장 기간이 길어질 수 있다. 듀렌은 올 시즌 경기당 평균 13.0득점, 7.5리바운드를 기록 중이었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com