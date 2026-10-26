농구 천재 루카 돈치치, 올 시즌 첫 50득점+ 폭발. LA 레이커스 파죽 연승. 돈치치 강력한 MVP 후보

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[스포츠조선 류동혁 기자] 지난 시즌 MVP를 차지했던 샤이 길저스 알렉산더도, 괴물센터 빅터 웸반야마도 아니다.

올 시즌 초반 가장 강력한 MVP 후보로 떠오른 선수는 루카 돈치치다.

돈치치는 26일(이하 한국시각) 미국 솔트레이크시티에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 유타와의 원정 경기에 출전, 무려 52득점, 10어시스트, 7리바운드를 기록했다.

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LA 레이커스는 돈치치의 맹활약으로 유타를 127-121로 잡아냈다.

올 시즌 NBA 첫 50득점 경기다.

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LA 레이커스는 파죽의 3연승이다.

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올 시즌 NBA MVP 예측에서 돈치치는 강력한 후보로 떠올랐다. 물론 빅터 웸반야마의 커리어 첫 MVP를 꼽는 전문가들도 많았다.

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돈치치는 위력을 발휘하고 있다. 르브론 제임스가 LA 레이커스를 떠났다. LA 레이커스는 철저하게 돈치치의 팀으로 꾸려졌다. 그의 장기인 2대2 공격의 완성을 위해 유타 재즈에서 핵심 빅맨 워커 케슬러를 데려왔고, 수비와 3점슛이 좋은 선수들을 집중 배치하고 있다. 2옵션은 오스틴 리브스가 나서고 있다.

돈치치의 팀으로 재편되자, 돈치치는 강력한 위력을 발휘하고 있다. 결국 52득점을 폭발시켰다. 돈치치는 올 시즌 체중 감량에 성공했다. 지난 시즌에 이어 체중을 꾸준히 유지하고 있다. 부상 위험도를 줄이고, 수비에 대한 공헌도를 높이기 위해서다. 돈치치는 강력한 재능과 퍼포먼스를 앞세워 LA 레이커스의 초반 상승세를 이끌고 있다.

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웸반야마는 아직까지 주춤하고 있고, 샤이 길저스 알렉산더는 특유의 폭발력을 아직 내지 못하고 있다. 돈치치의 초반 기세가 심상치 않다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com