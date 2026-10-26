미라클 삼성 돌풍의 주역 저스틴 구탕의 토로 "솔직히 최하위만 안했으면 좋겠다고 생각". "김상식 감독. 매우 스마트"

저스틴 구탕. 사진제공=KBL

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[대구=스포츠조선 류동혁 기자] "솔직히 최하위만 안 했으면 좋겠다고 생각했어요."

서울 삼성은 미라클이다. 파죽의 8연승이다.

KBL 역대 개막 연승 최다 타이 기록이다. 그 누구도 예상하지 못했다.

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삼성은 지난 25일 대구체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 원정경기에서 케렘 칸터(23득점, 9리바운드), 이규태(11득점, 5리바운드), 한호빈(9득점, 5리바운드, 5어시스트)을 앞세워 케베 대구 한국가스공사를 76대68로 물리쳤다. 전날 울산 현대모비스전을 치른 뒤 경기를 갖는 백투백 일정에서 모두 승리를 거뒀다.

거침이 없다. 또 다른 신화에 도전한다.

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9연승을 앞에 두고 있다. 삼성 구단 역대 최다 연승 타이 기록이자, KBL 역대 개막전 최다 연승 기록이다. 삼성은 충분한 휴식을 취한 뒤 30일 고양 소노 아레나에서 고양 소노를 상대로 또 다른 신화에 도전한다.

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삼성 돌풍의 주역이자 아시아쿼터 저스틴 구탕은 경기가 끝난 뒤 웃으면서 "솔직히 시즌 전에는 너무 불안했다. 감독님은 늦게 임명이 되셨고, 데릭 윌리엄스는 계약을 하지 않았다. 솔직히 최하위만 안 하면 좋겠다는 생각이었다"고 토로했다.

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삼성은 김상식 감독 선임이 많이 늦어졌다. 비 시즌 준비를 제대로 하지 못했다. 케렘 칸터와 호흡을 맞출 외국인 선수로 데릭 윌리엄스를 지명했지만, 윌리엄스는 위약금을 내고 삼성과 끝내 계약을 하지 않았다. 결국 삼성은 크리스 맥컬러와 계약을 체결했다. 칸터와 맥컬러 조합은 10개 구단 외인 조합 중 가장 레벨이 낮은 조합으로 평가를 받기도 했다.

하지만, 시즌이 열리자 삼성은 파죽의 연승 행진을 달리고 있다.

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구탕은 "이규태, 황영찬 등과 함께 여름에 열심히 준비했다. 개인적으로 삼성 선수들이 스텝 업을 했다고 생각했다. 팀 훈련의 기간은 짧았지만, 선수 개개인은 잘 준비했다고 생각한다. 일본과 대만의 전지훈련에서 팀의 변화가 느껴졌다"며 "감독님이 포인트가드와 외인 수비 롤을 주시는데, 동기부여가 된다"고 했다.

김 감독에 대해서는 "매우 스마트한 사령탑이다. 연세가 있으시지만, 매우 열정적이고 자신감을 북돋워 준다"고 했다.대구=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com