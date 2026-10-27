"우려했던 일이 벌어졌다" 프로농구 안전 문제 발생…방송 중계 드론 코트 추락 "인명 사고 없어 천만다행"

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]남자프로농구에서 아찔한 상황이 발생했다. 경기 중 방송 중계 드론이 코트로 떨어졌다. 현장에선 "결국 우려했던 일이 벌어졌다"는 목소리다.

지난 25일, 서울 SK와 수원 KT의 '2026~2027 KCC 프로농구' 대결이 벌어진 서울 잠실학생체육관. SK가 5-2로 앞서던 1쿼터 초반이었다. 심판이 두 손을 들어 잠시 경기를 끊었다. 수비하던 강성욱(KT) 뒤로 드론 한 대가 추락한 것이다. 심판은 곧바로 코트로 들어가 추락한 드론 잔해를 치웠고, 뒤늦게 상황을 파악한 강성욱은 깜짝 놀란 듯 한 걸음 물러섰다.

농구 현장에선 안타까움의 목소리가 쏟아졌다. A구단 관계자는 "선수 바로 옆에 드론이 추락했다. 인명사고가 발생하지 않은 것을 감사하게 생각해야 할 정도"라고 했다. B구단 관계자도 "방송사에서 좋은 화면을 위해 노력해주시는 일은 감사하다. 하지만 최우선은 안전이다. 선수, 관중 등의 안전이 확보되지 않은 상태에서는 너무 위함한 일"이라고 말했다. 팬들의 반응도 다르지 않다. 온라인에선 '한 발 차이로 사고를 피했다', '불안불안했는데 큰일 날 뻔했다' 등 걱정의 목소리가 나왔다. KBL 관계자는 "사고 관련 내용을 정확하게 확인 중이며, 명확한 이유로 안전이 확보되기 전까지 드론 중계를 중단한다"고 설명했다.

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KBL은 지난해 드론 중계를 도입했다. 다양한 각도에서 선수들의 역동적인 모습을 잡아 팬들에게 더 많은 볼거리를 전달하기 위함이다. 마케팅 측면에서도 광고 노출을 극대화 할 수 있다는 긍정 분석이 나왔다. 하지만 가장 중요한 '안전 문제'에 대한 물음표를 지울 순 없었다.

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기존의 방송 카메라는 대부분 고정돼 있거나, 카메라 감독이 직접 들고다니기 때문에 돌발 상황이 일어날 가능성이 적었다. 하지만 드론은 원격 조종이라 자칫 한 순간의 실수로 의도하지 않은 방향으로 비행할 수 있다. 실제로 지난해 5월 프로야구에서 사고가 있었다. 당시 LG 트윈스의 투수 코엔 윈이 훈련 중 촬영 드론에 목덜미를 긁힌 것이다. 목 뒤에 찰과상을 입었는데, 출혈로 인해 응급 치료가 진행됐다.

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KBL은 드론 중계 도입 이후 논란이 거세지자 가이드라인을 제시했다. 드론 무게(부착 장비 제외)는 250g 이하, 프로펠러에는 안전을 위해 커버형 가드를 부착, 드론 조종사는 '항공안전법'에 따른 무인 항공기 조종자 자격 보유, 경기 중에는 코트 플로어를 기준으로 약 6m 이상(지미집 카메라로부터 1m 이상) 높이에서 촬영 등의 수칙을 넣었다. 하지만 작전타임, 이벤트 등 경기가 중단된 상황에서는 6m 미만 높이에서 촬영할 수 있어 안전 문제 제기가 계속됐다.

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다른 프로 종목에서도 자칫 발생할 수 있는 드론 문제에 촉각을 곤두세우고 있다. 한국프로축구연맹 관계자는 "경기 중에는 선수 안전 때문에 드론 촬영을 허용하지 않는다. 경기 전, 후 등 선수가 없을 때만 촬영 가능하다"고 설명했다. 프로야구도 지난해 발표한 가이드라인에 '경기 중 그라운드, 관람석 등 경기장 내부 전체 구역 내 드론 촬영 불가'라고 명시했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com