충격 52득점 폭발한 루카 돈치치가 삭제됐다! 서부 MVP는 아무도 예상치 못한 이 선수였다

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[스포츠조선 류동혁 기자] 올 시즌 NBA는 혼돈 그 자체다. 올 시즌 강력한 MVP 후보들이 잇따라 주춤하고 있다. 샤이 길저스 알렉산더, 빅터 웸반야마, 니콜라 요키치, 야니스 아데토쿤보는 강력한 임팩트를 초반 보여주지 못하거나, 맹활약이 팀 승리로 이어지지 못하고 있다.

올 시즌 NBA 첫 주간 MVP가 탄생했다. 의외의 인물이다.

동부 컨퍼런스는 타이리스 맥시가 차지했고, 서부 컨퍼런스는 타이 제롬이 수상했다. LA 레이커스의 3연승을 이끌며 52득점을 폭발시켰던 루카 돈치치를 제쳤다.

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NBA 사무국은 공식 홈페이지 NBA.com을 통해 27일(이하 한국시각) 올 시즌 첫 주간 MVP를 발표했다.

맥시는 필라델피아 에이스 가드다. 3승1패를 기록한 필라델피아는 맥시 뿐만 아니라 제일런 브라운, 르브론 제임스를 영입하며 우승후보로 꼽히고 있다.

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맥시는 경기당 평균 38분을 소화하며 28.8득점, 4리바운드, 4.8어시스트, 2스틸을 기록했다. 동부 최고의 가드였다.

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서부에서는 돌풍을 일으키고 있는 멤피스 그리즐리스 포워드 타이 제롬이 차지했다.

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3연승을 거둔 멤피스는 리빌딩 모드다. 하지만, 올 시즌 서부 최고의 다크호스로 급격하게 떠오르고 있다. 유타 재즈, 골든스테이트 워리어스, 새크라멘토 킹스를 잡아냈다.

제롬은 평균 31.7분을 뛰며 평균 34.7득점, 4.3리바운드, 5.7어시스트를 기록했다. 누구도 예상치 못한 절대 에이스급 활약이다.

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특히 개막전인 유타와의 경기에서는 무려 45득점을 폭발시켰다. 돈치치를 제외시킬 만한 맹활약이었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com