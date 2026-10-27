TV중계도 삭제된 끔찍한 부상. OKC 에이스 제이덥의 실제 부상 상태는 어떨까?

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[스포츠조선 류동혁 기자] 오클라호마시티 선더의 2옵션 제일런 윌리엄스의 부상 상태는 어떨까.

시즌 아웃이 불가피하다.

미국 현지매체 USA투데이는 27일(한국시각) '제일런 윌리엄스의 정확한 부상은 오클라호마 구단에서 오늘 발표할 것이다. 시즌 아웃이 불가피하고, 부상 정도에 따른 수술 예정 시기 등을 구단에서 발표할 것으로 보인다'고 했다.

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오클라호마시티 지역지 오클라호만은 '오클라호마시티의 부단장 샘 프레스티는 27일 제일런 윌리엄스의 부상 최신 업데이트 소식을 발표할 것'이라고 보도했다.

오클라호마시티 선더는 올 시즌 리그 최강의 전력을 구축했다. 절대 에이스 샤이 길저스 알렉산더를 비롯해 2옵션 제일런 윌리엄스, 쳇 홈그렌, 아이재아 하르텐슈타인 등 내외곽의 강력한 전력을 구축했다.

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지난 시즌 서부 파이널에서 샌안토니오 스퍼스에게 패했던 아쉬움을 만회할 절호의 찬스. 특히, 지난 시즌 햄스트링 부상으로 제대로 뛰지 못했던 윌리엄스가 강력한 훈련과 준비로 정상적으로 복귀했다.

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시즌 초반 오클라호마는 개막전에서 샌안토니오를 잡는 등 승승장구했다.

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하지만, 지난 26일(한국시간) 페이콤센터에서 열린 LA클리퍼스와 경기 도중 심각한 왼 다리 부상을 입었다.

4터 1분14초를 남기고 돌파를 시도하다 상대 수비에 파울을 당했다. 착지 과정에서 왼발이 급격하게 꺾였다. 당시 트레이너는 끔찍한 장면 때문에 수건을 황급하게 덮었고, 중계 TV도 이 부상 장면을 삭제하기도 했다. 워낙 끔찍한 부상이었기 때문에 길저스 알렉산더는 눈물을 흘렸고, 올 여름 내내 맹훈련한 윌리엄스는 들 것에 앉아 나가는 순간에도 고통보다는 너무나 허탈한 표정을 짓기도 했다.

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경기가 끝난 뒤 마크 데이그널트 감독은 짧게 "상태가 좋지 않다"는 말 만을 남겼다.

윌리엄스는 오클라호마 차세대 공수 겸장 윙맨 자원이다.

특히 2년 전 인디애나 페이서스와 파이널 혈투 상황에서 손목부상 수술 진단을 받고도 출전을 강행, 오클라호마 팬과 구단의 극찬을 받은 선수다.

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오클라호마시티의 부상 악재는 여기에 그치지 않았다. 지난 시즌 올 NBA 디펜시브 팀에 선정된 케이슨 월러스 역시 상대의 일리걸 스크린으로 어깨 탈구, 시즌 아웃됐다. 수술이 불가피한 상황이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com