"재경기 요청" 초유의 '부정선수' 오심 사태 일어났다…26일 소노-LG전 위닝샷 윤원상 오심 드러나, 소노 KBL에 항의

LG 윤원상이 26일 소노전에서 결승골을 넣는 장면. 사진제공=KBL

26일 소노-LG전을 담당한 심판진. 사진제공=KBL

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[스포츠조선 최만식 기자] 한국농구연맹(KBL)의 부실한 경기 운영으로 인해 피해 구단이 재경기를 요청하는 초유의 사태가 일어났다.

27일 스포츠조선 취재를 종합 하면 26일 고양에서 열린 고양 소노와 창원 LG의 경기에서 치명적인 판정 오류가 일어났다.

이날 경기는 경기 종료 6초를 남긴 상황에서 교체 투입된 LG 윤원상이 환상적인 단독 드라이브인 레이업으로 109대107 승리를 이끌며 끝났다.

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보기 드문 명승부인 것처럼 보이지만 실상은 그렇지 않았다. 결승골의 주인공 윤원상은 이른바 '부정선수'였던 것으로 드러났다.

어이없는 상황은 경기 종료 6초 전, LG 양홍석이 107-105 리드를 이끄는 2점슛을 성공한 뒤 일어났다.

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이에 소노는 작전타임을 요청했고, 두 팀의 선수교체가 이뤄졌다. LG는 장민국(IN)-윤원상(OUT)을 바꿨고, 소노는 이재도(IN)-김진유(OUT)를 교체했다.

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LG 윤원상이 26일 소노전에서 결승골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 사진제공=KBL

작전시간을 마친 소노가 공격을 재개하려는 순간 LG 칼 타마요가 소노 조니 오브라이언트에게 파울을 했고, 팀 파울에 따른 자유튜가 소노에 주어졌다. 남은 시간 6초에서 0.1초도 지나지 않은 상태였다.

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오브라이언트가 자유투를 시작하기 전, 소노가 자유투 이후 수비 보강을 위해 김진유를 다시 투입하려 했으나 심판진은 불허했다. 앞서 교체 투입된 이재도가 1초도 뛰지 않았기 때문이다. 경기규정 상 교체된 선수가 0.1초라도 경기에 임해야 교체할 수 있다. KBL 경기규칙 제19조 '선수교체' 조항은 '교체되어 나가거나 교체되어 들어가는 선수는 경기시간이 진행된 후 볼이 다시 데드가 될 때까지 다시 경기에 들어가거나 경기를 떠날 수 없다'고 규정하고 있다.

오브라이언트가 자유투 2개를 모두 성공하며 107-107 동점이 됐다. 이 역시 남은 시간 6초, 시간이 흐르지 않았다. 한데 심판진은 이상한 판정을 한다.

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소노-LG전에서 심판들이 비디오 판독을 하고 있다. 사진제공=KBL

오브라이언트의 자유투 종료 후 LG 벤치가 윤원상을 투입하고, 장민국을 불러들이자 그대로 허용한 것. 앞서 김진유의 교체 인 거부를 했던 규정대로 적용했다면 교체 투입 이후 1초도 흐르지 않은 장민국과 윤원상의 교체를 허용하지 말았어야 했다. 하지만 경기는 그대로 속개됐고, 경기에 임할 자격이 없던 윤원상이 위닝샷을 터뜨렸다.

이 과정에서 KBL은 총체적 부싱을 드러냈다. 심판진은 물론 경기감독관도 부정선수가 버젓이 투입되는 상황에 대해 아무도 막지 못한 것이다.

LG 벤치는 급박한 상황에서 선수 교체를 하느라 경기시간이 실제 얼마나 흘렀는지 인지하지 못할 수도 있다. 하지만 소노에는 불리하게 판정 잣대를 적용하고, LG엔 결과적으로 유리한 판정을 한 KBL의 경기운영이었다.

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이에 대해 소노 구단이 27일 KBL 측에 해명을 요청했고, KBL은 오심을 인정하면서 '앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 주의하겠다'는 답변을 보냈다고 한다.

소노 구단은 "명승부에 찬물을 끼얹은 희대의 오심이다. 공식 해명이나 사과도 없이 조용히 넘어갈 일은 아니라고 생각한다"면서 "재경기를 요청할 방침"이라고 밝혔다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com