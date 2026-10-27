우리은행-KB스타즈 양강 체제 예상…BNK썸 가세, WKBL 판도는?

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팬, 선수, 미디어가 꼽은 올해 여자 프로농구 양강은 우리은행과 KB스타즈로 꼽혔다. 반면 신한은행과 삼성생명을 똑같이 하위 2개팀으로 지목됐다.

WKBL은 27일 서울 강남구 리베라호텔 청담에서 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 개막 미디어데이를 개최했다.

이날 행사를 앞두고 WKBL은 6개 구단 아시아쿼터를 포함한 선수 전원(109명)과 팬(719명), 미디어 관계자(43명)를 대상으로 설문 조사를 펼쳤다. 이에 따르면 팬과 선수는 각각 37.7%와 28.4%의 비율로 우리은행을 우승 예상팀으로 뽑았다. 그 다음으로는 디펜딩 챔피언인 KB스타즈를 선정했다.

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미디어의 경우 KB스타즈를 44.2%, 우리은행을 37.2%의 비율로 우승 예상팀으로 꼽았다. 두 팀은 지난 2017~2018시즌부터 지난해까지 9시즌 가운데 무려 6시즌에서 정규리그 1~2위를 번갈아 차지할 정도로 치열한 양강 구도를 형성했다.

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KB스타즈는 직전 시즌 박지수의 복귀로 4년만에 다시 챔피언 자리에 오른 저력을 이어갈 것으로 예상됐다. 우리은행의 경우 비록 지난 시즌에 정규리그 4위에 그쳤지만 이후 FA로 강이슬을 영입하고, 일찌감치 영입한 아시아쿼터 선수 듀오인 후지모토 마코와 카타야마 나나가 팀에 잘 녹아들며 이달 초 열린 박신자컵에서 준우승을 차지하는 등 전력이 크게 상승, 다시 한번 우승 후보로 떠오르게 됐다.

두 팀에 이어 BNK썸이 팬과 선수, 미디어가 똑같이 3강으로 꼽았다. 기존 국가대표급 선수단에 최이샘과 함께 수준급 아시아쿼터인 타니무리 리카와 바네사 데 헤수스를 영입하며 전력을 더욱 탄탄하게 만들며 2년만에 다시 챔피언 도전에 나설 것으로 기대된다. 지난해 이상범 감독 부임 이후 강한 체력을 앞세워 정규리그에서 깜짝 2위를 달성한 하나은행은 전력 보강이 별로 이뤄지지는 않았지만, 완성도가 높아지면서 앞선 3개팀의 뒤를 이어 플레이오프에 오를 4위팀으로 지목됐다.

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이에 반해 지난해 최하위팀이었던 신한은행, 그리고 삼성생명은 최하위권으로 분류됐다. 하지만 신한은행은 역대 아시아쿼터 가운데 가장 커리어가 뛰어난 노구치 사쿠라와 신인 선수 1순위로 역시 일본 W리그 경험을 갖춘 가네다 마나를 영입하며 상당한 전력 상승이 있었고, 삼성생명은 배혜윤과 김단비의 은퇴로 높이가 낮아졌지만 아이치-나고야 아시안게임을 통해 국가대표의 주 득점원 중 하나로 성장한 이해란을 중심으로 6개 구단 중 가장 젊은팀으로 거듭한 상황이라, 얼마든 이변을 연출할 수 있을 것으로 기대된다.

한편 강이슬(팬, 미디어)과 김단비(선수) 등 우리은행의 베테랑 듀오가 올 시즌 정규리그에서 가장 강력한 MVP 후보로 꼽혔다. 또 아시아쿼터 선수로는 노구치가 단연 1위로, 올 시즌 기량발전 및 향상이 기대되는 선수로는 홍유순(신한은행·팬), 고서연(하나은행·선수), 이소희(BNK, 미디어) 등 3명이 각각 선정됐다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com