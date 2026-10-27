우리은행-KB스타즈 양강 체제 재현?…BNK·하나은행도 우승 도전

2026-2027 여자프로농구 미디어데이가 27일 서울 강남구 청담동 호텔리베라에서 열렸다. 6개 구단 대표 선수들이 포즈를 취하고 있다. 청담동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.27/

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우리은행과 KB스타즈가 3년만에 또 다시 양강 후보로 꼽혔다.

오는 11월 1일 여자 프로농구 개막을 앞두고 27일 서울 강남구 리베라호텔 청담에서 6개 구단 감독과 주요 선수 2명씩이 참가한 가운데 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 미디어데이가 열렸다.

이날 행사를 앞두고 WKBL이 6개 구단 아시아쿼터를 포함한 선수 전원(109명)과 팬(719명), 미디어 관계자(43명)를 대상으로 설문 조사를 펼쳤는데, 팬과 선수는 우리은행을 그리고 미디어는 디펜딩 챔피언인 KB스타즈를 가장 강력한 우승후보로 지목했다.

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또 4강 후보로는 두 팀과 더불어 전력 상승 요인이 많은 BNK, 그리고 지난 시즌 정규리그 깜짝 2위를 달성한 하나은행이 선택을 받았다. 반면 지난해 최하위 신한은행과 배혜윤, 김단비 등 베테랑이 은퇴하며 6개 구단 중 가장 젊은팀이 된 삼성생명이 하위 2개팀으로 예상됐다.

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이에 대해 전주원 우리은행 신임 감독은 "올해 처음으로 사령탑을 맡게 됐는데, 우승후보로 꼽아주셔서 솔직히 부담된다. 하지만 FA로 영입된 강이슬을 비롯해 아시아쿼터 선수들까지 워낙 훈련을 잘 소화해주고 있기에, 이들을 믿고 가보겠다"는 각오를 밝혔다. 디펜딩 챔프인 김완수 감독은 "강이슬이 이적했지만, 윤예빈도 새롭게 들어왔다. 백투백 우승을 노려보겠다"는 강한 의지를 보였다.

김완수 감독을 뺀 5개팀 감독으로부터 가장 전력 보강이 탄탄하게 이뤄졌다는 평가를 받은 BNK 박정은 감독은 "우리팀이 가장 탄탄하게 이뤄진 것은 맞기에 나도 뽑았다. 젊은 선수들의 성장도 상당하다. 이들을 어떻게 조화롭게 로테이션을 하면서 꾸려가느냐에 2년만의 우승 탈환이 달렸다고 본다"며 자신감을 드러냈다. 4강 후보로 꼽힌 이상범 감독은 "전력 보강이 별로 이뤄지지 않았지만 우리팀은 지난해와 마찬가지로 체력을 앞세워 심플하게 맞서겠다"고 말했다.

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반면 지난 시즌 챔프전까지 올랐지만 최하위로 분류된 삼성생명 하상윤 감독은 "베테랑들이 빠졌지만, 솔직히 꼴찌 후보는 기분이 좋지 않다. 젊은팀으로서 강하게 부딪히고 스피드를 앞세워 모두의 예상을 뒤집어 보겠다"고 말했고, 최윤아 신한은행 감독 역시 "간절하게 준비했다. 초반부터 고춧가루 팍팍 뿌리며 끝까지 살아남는 팀이 되겠다"고 맞섰다.

이날 행사에는 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 선수들이 대거 참석했다. FIBA 여자농구 월드컵을 함께 치르느라, 수개월을 동고동락 했기에 마치 친자매처럼 친해졌다고 했지만 승부에선 냉정하게 맞서겠다는 의지를 밝혔다. 또 각 팀 주장들은 5자로 시즌에 나서는 각오를 밝혔다. 3강 후보인 KB 박지수는 '백투백가자'로, 우리은행 김단비는 'L(패배)을가져라', BNK 안혜지는 '가온나(가져와라는 사투리)우승'으로 우승을 정조준하고 있다는 점을 강조했다.

한편 미디어데이가 끝난 후 이날 참석한 6개팀 12명 선수들은 팬들과 함께 하는 행사를 갖기도 했다. 올 시즌은 11월 1일 KB스타즈와 BNK의 개막전을 시작으로 내년 4월까지 6개월간의 일정에 돌입한다. 아시아쿼터 선수가 올 시즌에는 2~3쿼터에 2명 모두 뛸 수 있고, 지난 시즌보다 팀별로 5경기가 늘어난 7라운드로 열리게 된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com