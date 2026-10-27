[현장인터뷰]'3연승' 전희철 감독 "숀 롱, 자밀 워니 만나면 열심히 한다" vs '5연패' 이상민 감독 "이겨내야 한다"

사진제공=KBL

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[잠실=스포츠조선 김가을 기자]"숀 롱(KCC)은 자밀 워니 만나면 열심히 한다."

전희철 서울 SK 감독의 말이다.

서울 SK는 27일 서울 잠실학생체육관에서 부산 KCC와 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기를 치른다.

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결전을 앞둔 전 감독은 "숀 롱(KCC)은 자밀 워니 만나면 열심히 한다. KCC 팀 자체가 화력이 좋은 팀이다. 다만, 속공 허용수가 많다. 얼리 오펜스에서 수비 놓치는 부분이 있다. 수비에서 허점을 보이긴 한다. 상대적으로 공격이 굉장히 센 팀이라서 어렵다. 워니가 롱을 확실히 잡지 못한다. 상대는 우리의 문제점을 잘 아는 팀이다. 3점 성공률도 굉장히 좋다. 버거울 것 같다. KCC는 항상 버겁다. 얼리 오펜스가 최근 많이 사라졌었던 만큼 그 점에 포커스를 맞춰야 한다. 공격적으로 빠른 템포 푸싱이 필요할 것 같다. 이를 위해선 리바운드가 중요하다"고 말했다.

변수는 외국인 선수 2명이 뛰는 2~3쿼터다. 전 감독은 "4쿼터 초반은 아이재아 힉스 2~4분 먼저 나간다. 체력 안배다. 그렇지 않으면 워니가 거의 37~38분을 뛰어야 한다. 한 시즌을 치를 때 부상 변수만큼 체력 관리가 중요하다고 생각했다. 출전 시간을 조절해줘야 한다고 생각했다. 백-투-백을 뛴 뒤에 바로 보였다. 장기 레이스니까 쉬는 시간이 더 필요하다고 생각했다"고 했다.

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이에 맞서는 이상민 KCC 감독은 "1라운드 마지막 경기다. 최근 SK가 리바운드와 속공 수치가 올라왔다. 스틸 짚어줬다. 우리 해야 할 것 해야한다. 조금 더 집중하자고 했다. 턴오버가 많이 나온다. 기본적인 것만 좀 하고 실수 줄인다면 4쿼터에 승부를 볼 생각"이라고 말했다.

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KCC는 최근 5연패에 빠졌다. 최준용과 송교창이 빠졌고, 허웅의 몸 상태는 100%가 아니다. 이 감독은 "이겨내야 한다. 어쩔 수 없는 부분이다. 윤기찬과 김동현 등 어린 선수들도 성장할 수 있는 과정이 될 수 있지 않을까 싶다"고 믿음을 드러냈다.

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잠실=김가을 기자 epi17@sportschosun.com