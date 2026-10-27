[현장리뷰]'속공 24득점' 달리는 서울 SK 어떻게 막나…부산 KCC 96-87 잡고 '파죽의 4연승'

사진제공=KBL

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[잠실=스포츠조선 김가을 기자]달리는 서울 SK는 웬만해선 막기 어렵다.

서울 SK는 27일 서울 잠실학생체육관에서 열린 부산 KCC와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기에서 96대87로 이겼다. SK(4승1패)는 4연승을 달렸다. 반면, KCC(2승7패)는 충격 6연패에 빠졌다.

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180도 다른 분위기의 두 팀이었다. SK는 최근 3연승 중이었다. 반면, KCC는 5연패 수렁에 빠져있었다. 하지만 공은 둥근 법. 특히 양 팀 모두 '빅 라인업'을 가동할 수 있는 만큼 팽팽한 긴장감이 흘렀다.

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결전을 앞둔 전희철 SK 감독은 "숀 롱(KCC)이 자밀 워니를 만나면 열심히 한다. KCC는 화력이 좋다. 3점슛도 좋다. 다만, 속공 허용 및 얼리 오펜스에서 수비를 놓치는 부분이 있다. 상당히 까다롭다. 최근 우리의 얼리 오펜스가 많이 사라졌다. 그 점에 포커스를 맞춰 공격적으로 빠른 템포의 푸싱이 필요할 것 같다. 이를 위해선 리바운드가 중요하다"고 말했다.

이상민 KCC 감독은 "1라운드 로빈 마지막 경기다. 최근 SK의 리바운드와 속공 수치가 올라왔다. 선수들에게 (상대) 스틸에 대해 얘기하며 조금 더 집중하자고 했다. 실책이 많다. 기본적인 것은 하면서 실수를 줄여야 한다"고 했다.

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경기 초반 KCC의 손끝이 뜨거웠다. 골밑에선 장재석, 외곽에선 윤기찬과 허웅이 번갈아 득점포를 쏘아올렸다. 한때 28-18까지 점수 차를 벌렸다. SK는 교체 투입된 김형빈과 오재현이 코트 에너지를 끌어올리며 추격했다. 1쿼터는 KCC가 28-26으로 리드했다.

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2쿼터 시작과 동시에 SK가 오재현의 3점슛으로 경기를 뒤집었다. 이후 두 팀은 점수를 주고 받으며 역전에 역전을 거듭했다. KCC는 롱-킹 듀오, SK는 힉스가 공격을 주도하며 치열한 접전을 벌였다. KCC가 50-48, 근소한 우위를 점한 채 전반을 마감했다.

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SK는 3쿼터 시작과 동시에 장기인 속공을 활용해 역전에 성공했다. 불과 44초 만에 7점을 몰아넣으며 경기를 뒤집었다. KCC는 작전 시간을 요청해 전열을 가다듬었다. 이후 킹의 외곽포로 다시 동점을 만들었다. 하지만 한 번 불타오른 SK를 막긴 어려웠다. SK는 강력한 수비로 상대의 공격을 막아낸 뒤 힉스와 워니의 연속 득점으로 75-61까지 달아났다.

KCC는 물러서지 않았다. 4쿼터 초반 윤기찬과 허웅의 외곽포로 매섭게 추격했다. 하지만 SK가 힉스와 김형빈의 외곽포로 추격을 따돌렸다. KCC는 허웅의 3점슛으로 마지막까지 따라붙었지만, SK의 뒷심이 더 좋았다. SK가 KCC를 잡고 4연승을 달렸다.

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잠실=김가을 기자 epi17@sportschosun.com