'수' 다 읽혔다? 장점 살려주고 단점 커버해준다…더 똘똘뭉쳐 다크호스 된 서울 SK

사진제공=KBL

사진제공=KBL

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 김가을 기자]서울 SK가 '발상의 전환'으로 더 강력한 힘을 발휘하고 있다.

SK는 올 시즌 선수 구성에 큰 변화가 없다. 2옵션 외국인 선수로 아이재아 힉스가 합류하고, 자유계약(FA)으로 전준범을 영입한 것이 변화라면 변화일 정도다. 그 중 힉스는 2024~2025시즌 SK에서 활약했기 때문에 두 시즌 만의 복귀라는 것이 더 명확한 표현이다. 실제로 올 시즌 SK의 스타팅 라인업은 지난 시즌과 거의 비슷하다. 일각에서 "SK의 '수'는 다 읽혔다"는 말이 나오는 이유다.

SK는 그 '수'를 다시 한 번 깼다. 올 시즌 SK는 더욱 단단해진 조직력으로 코트를 누비고 있다. 이를 입증하는 지표가 득점 분포도다. SK는 자밀 워니 의존도가 높다는 평가를 받았지만, 올 시즌은 다르다. 매 경기 '히어로'가 달라진다. 안양 정관장과의 경기(84대76 승)에선 안영준이 최다 득점을 했다. 창원 LG를 상대(86대85 승)로는 김낙현이 위닝 3점슛을 꽂아 넣었다. 수원 KT전(90대79 승)에선 워니가 제 몫을 톡톡히 해냈다. 부산 KCC와의 경기(96대87 승)에선 벤치에서 나온 오재현과 김형빈이 깜짝 활약을 펼치며 승리를 이끌었다.

Advertisement

사진제공=KBL

전희철 SK 감독은 "개막 5경기 하면서 선수들이 팀을 잘 만들어가고 있다고 느끼는 것은 득점 분포가 고르게 퍼지는 부분이다. 어떤 위치에서 공격을 해야하는지 잘 아는 것 같다. 전체적으로 분포가 올라갔다"며 "선수들끼리 오래 하다보니 서로의 장점을 챙겨주기도 하고 단점을 커버해주기도 한다. 서로 잘 살려주는 것 같다"고 만족감을 드러냈다.

힉스는 "내가 SK의 가장 '새로운' 선수다. (이전과 달리) 김낙현과 손발을 맞추고 있는데, 잘 맞는다. 그 외의 다른 선수들과는 많이 해봤다"면서 "얘기를 많이 하면서 긍정적인 에너지를 많이 가지고 가려고 한다. 내 역할이 얘기 많이 하면서 팀을 만들어가는 것이라고 생각한다"며 웃었다.

Advertisement

SK는 개막전에서 고양 소노에 81대87로 패하며 고개를 숙였지만, 이후 4연승 분위기를 탔다. 11월 1일엔 개막 8연승을 달리는 서울 삼성과 시즌 첫 'S-더비'를 펼친다. 오재현은 "삼성이 케렘 칸터를 중심으로 단합이 잘 되는 것 같다. 누구 한 명 돋보이려고 하지 않고 다 같이 수비하고 공격하는 팀인 것 같다. 우리도 못지 않다. 더 재미있을 것 같다. 우리 팀은 강팀과 경기를 하면 집중력이 더 올라가는 경향이 있다"고 각오를 다졌다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com