송교창→최준용 다 빠져나간 부산 KCC, 이상민 감독의 희망 "어린 선수들도, 성장할 수 있는 과정"

사진제공=KBL

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"(송)교창이도 없고, (최)준용이도 없고…."

이상민 부산 KCC 감독의 근심이 깊어지고 있다. KCC는 올 시즌을 앞두고 큰 변화를 겪었다. 지난 시즌 '미라클 KCC'의 중심으로 활약한 송교창과 최준용이 팀을 떠난 것이다. 송교창은 일본 B리그로 진출했고, 최준용 역시 새 도전을 위해 팀을 이탈했다. 이런 상황에서 팀의 중심이 돼야 할 허웅이 부상 등으로 제 기량을 발휘하지 못하고 있다. 사실상 허훈-숀 롱-루이스 킹, 세 선수가 중심으로 경기를 치르고 있다. 상황은 좋지 않다. KCC는 최근 충격 6연패에 빠졌다. 27일 서울 잠실학생체육관에서 열린 서울 SK와의 경기에선 1쿼터 한때 10점 차 앞서나갔지만, 리드를 지키지 못한 채 패배를 떠안았다. KCC는 지난 시즌 초반에도 주축 선수들의 연이은 부상으로 어려움을 겪었다. 하지만 당시엔 '돌아올 선수가 있다'는 희망이 있었다. 올 시즌은 얘기가 다르다. 현 스쿼드에서 스스로 극복하고 이겨내는 수밖에 없다.

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이 감독은 윤기찬 김동현 등 어린 선수들에게 희망을 걸고 있다. 그는 최근 "지난 시즌엔 부상 선수 3명이 빠진 상황에서도 잘 버텼다. 지금은 그렇지 않다. 경기 운영을 할 수 있는 선수가 대거 빠져나갔다. 아시아쿼터도 없다. 윤기찬과 김동현이 주전만큼 해주고 있다"며 "선수 구성상 이겨내야 한다. 윤기찬과 김동현이 중요할 때 해준다면 경기가 잘 풀릴 수 있을 것으로 본다. 어린 선수들도 성장할 수 있는 과정이 될 수 있지 않을까 싶다"고 말했다.

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2004년생 윤기찬은 지난해 신인 선수 드래프트 전체 3순위로 KCC에 합류했다. '제2 송교창'이란 수식어가 붙을 만큼 기대를 받고 있다. 2002년생 김동현은 어느덧 6번째 시즌을 보내고 있다. 그는 올 시즌 개막 9경기에서 평균 23분52초를 뛰며 6.6득점을 기록했다. 예년과 비교해 출전 시간을 길게 부여받으며 입지를 넓히고 있다. 이들의 성장이 KCC 반격의 실마리가 될 것이란 희망이다. KCC는 29일 울산 현대모비스를 상대로 연패 탈출에 재도전한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com